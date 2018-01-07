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ЕС потребовал от России 1,39 млрд евро в год за запрет импорта свинины

Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитраж требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, сообщает Politico со ссылкой на знакомые с разбирательством источники.

Арбитражный суд определит, насколько правомерны заявленные требования, после чего будет рассмотрена возможность введения санкционных мер, пояснил изданию европейский чиновник. Указанная сумма равна общей стоимости годового импорта свинины из Евросоюза до введения санкций. В ЕС также намерены каждый год увеличивать сумму взыскания на 15%.

В прошлом году ВТО признала неправомерным российский запрет на импорт свинины, который нанес тяжелый урон фермерам в Дании, Германии и Нидерландах.

Россия ограничила ввоз свинины из ЕС в 2014 г. в связи с зафиксированной в Польше и Литве африканской чумой свиней, впоследствии свинина была включена в список запрещенных к ввозу продуктов в рамках продуктового эмбарго. Осенью 2017 г. Москва также запретила импорт живых свиней и любых субпродуктов из ЕС, США, Канады, Норвегии и ряда других стран.

Минэкономразвития ранее сообщало, что введенные в 2014 г. ограничения на импорт свинины отменены по требованию ВТО, однако поставки остаются под запретом из-за продэмбарго.