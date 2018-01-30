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Moody's не исключило повышения рейтинга России в 2018 году

Экономика России стала достаточно устойчивой, чтобы выдержать новые западные санкции, и суверенный рейтинг страны может быть повышен к концу 2018 г., заявила старший вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Кристин Линдоу в интервью Reuters.

«Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями», - сказала Линдоу.

Решение о повышении рейтинга России может быть принято не позднее, чем в ближайшие 12-18 месяцев, указала Линдоу.

Ее слова прозвучали до того, как США опубликовали список близких к Кремлю чиновников и бизнесменов.

На прошлой неделе Moody’s повысило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Непосредственно рейтинг страны был подтвержден на неинвестиционном, или «мусорном», уровне Вa1.

«Мы пытались дать сигнал, <...> что мы думаем, что экономика [России] устойчива к новым санкциям. И мы также не посчитали необходимым ждать с присвоением позитивного прогноза до [мартовских] президентских выборов», - объяснила Линдоу.

Другие международные рейтинговые агентства также дают «позитивный» прогноз по пересмотру рейтинга России. Сейчас со стороны Standard&Poor`s России присвоен неинвестиционный рейтинг (BB+), Fitch оценивает рейтинг страны на грани «мусорного» (BBB-).