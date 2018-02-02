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Медведев призвал внедрить единое регулирование криптовалюты в ЕАЭС

Регулирование криптовалюты не может реализовываться в рамках только одной страны и должно быть наднациональным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате. Он предложил внедрить единое регулирование в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов. В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны», – отметил Медведев (цитаты по ТАСС).

«Невозможно будет внедрить эти принципы [регулирования криптовалюты] внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», – указал премьер.

В идеале нужно готовить международные конвенции о регулировании криптовалют, в противном случае «все это будет развиваться совершенно под другим углом и будет выглядеть не вполне понятно и законно», считает Медведев.

В конце декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор в 2018 г. обсудит возможность выпуска наднациональной криптовалюты на территории ЕАЭС или в рамках стран БРИКС. «Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС», – говорила Скоробогатова.

Минфин 25 января опубликовал законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов», в который включены определения криптовалюты, майнинга и токена. Согласно документу, люди смогут покупать, продавать и обменивать криптовалюту («цифровой финансовый актив») только через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Использование криптовалюты в качестве платежного средства будет запрещено.