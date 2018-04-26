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Шувалов подтвердил возможность исключений для госкомпаний по размеру дивидендов

Правительство вновь может сделать исключения для некоторых госкомпаний из общей рекомендации Минфина направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Вы же знаете, каждый год есть исключения. Обращаются главы компаний», – сказал Шувалов журналистам, отметив, что в этом году таких обращений пока что не было.

В среду вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что исключения из нормы 50% от прибыли на дивиденды возможны для «Газпрома», «Транснефти» и еще ряда компаний.

Ранее правление «Газпрома» предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, выплатив акционерам только 25% прибыли.

В апреле 2018 г. министр финансов Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний о направлении на дивиденды половины консолидированной чистой прибыли. Министр отметил, что не все госкомпании намерены ориентироваться на эту планку, предупредив о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб., или более половины запланированных дивидендных платежей госкомпаний на 2018 г.

В ответ на письмо Силуанова Медведев поручил Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.». Чиновники должны сделать это до 7 мая, до расформирования действующего состава правительства.