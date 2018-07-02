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Брюссель оценил потери США от пошлин на европейские автомобили

Введение торговых пошлин на европейские автомобили может привести к потерям США в $13–14 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии администрации США.

В конце мая The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп поручил проработать вопрос о введении пошлин в 25% на автомобили из ЕС.

Под эти пошлины могут попасть, в частности, запчасти для европейских автомобилей, которые производятся на территории США. В США европейские компании собирают 2,9 млн автомобилей, или 26% от автопроизводства самих США. Из них две трети идут на экспорт, в том числе и в страны ЕС. Это может подорвать американскую экономику, заключают европейские эксперты.

В конце июня Трамп написал в твиттере о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров.

С 1 июня США ввели торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). 22 июня ЕС ответил 25%-ными тарифами на американскую продукцию, годовой экспорт которой составляет 2,8 млрд евро.