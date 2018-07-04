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В Думу внесены поправки о смягчении валютного контроля для санкционных компаний

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который отменяет штрафы за нерепатриацию валютной выручки для попавших под санкции компаний-экспортеров. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании думского комитета по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

«Речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах. Эти компании подпали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, – пояснил Моисеев. – Нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами». Он напомнил, что соответствующее протокольное решение о необходимости освободить санкционные компании от избыточной регуляторной нагрузки утвердил премьер Дмитрий Медведев.

Текст законопроекта согласован с Центробанком, отметил Моисеев. Ранее сообщалось, что правительственный законопроект предусматривает отмену штрафа за нерепатриацию валютной выручки для попавших под санкции компании и снижение штрафа для остального бизнеса.

О планах отменить валютные ограничения для бизнеса Минфин заявлял еще в конце 2017 г., но тогда предложения не поддержало правительство. Ситуация изменилась с введением санкций США против российских компаний в апреле этого года.

Механизм репатриации валютной выручки создает проблемы для экспортеров, поскольку те вынуждены переводить в Россию средства для внешнеторговых операций, чтобы затем вновь вывезти их за границу. Либерализация валютного контроля позволит бизнесу рассчитываться с контрагентами с банковских счетов за границей в обход санкций США.

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