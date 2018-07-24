Правительство изменит срок индексации пенсий
Правительство ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста внесет поправку, которая сдвинет ежегодную индексацию пенсий с 1 февраля на 1 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Ее слова передал «Интерфакс».
Сейчас пенсии, как правило, индексируются дважды в год – с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и дополнительно с 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда. Правительство обещает, что в связи с повышением пенсионного возраста с 2019 г. индексация пенсий в два раза превысит инфляцию и составит 7%, или около 1000 руб. В результате средняя пенсия по старости к 2024 г. достигнет 20 000 руб. на фоне сегодняшних 14 400 руб.
Законопроект правительства предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. На прошлой неделе документ в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.
В 2018 г. пенсии были проиндексированы с 1 января – на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за предыдущий год. В 2017 г. пенсии индексировались с 1 февраля на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и дополнительно с 1 апреля – на 0,38%. В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%, власти компенсировали это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин