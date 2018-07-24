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Правительство изменит срок индексации пенсий

Правительство ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста внесет поправку, которая сдвинет ежегодную индексацию пенсий с 1 февраля на 1 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Ее слова передал «Интерфакс».

Сейчас пенсии, как правило, индексируются дважды в год – с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и дополнительно с 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда. Правительство обещает, что в связи с повышением пенсионного возраста с 2019 г. индексация пенсий в два раза превысит инфляцию и составит 7%, или около 1000 руб. В результате средняя пенсия по старости к 2024 г. достигнет 20 000 руб. на фоне сегодняшних 14 400 руб.

Законопроект правительства предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. На прошлой неделе документ в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

В 2018 г. пенсии были проиндексированы с 1 января – на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за предыдущий год. В 2017 г. пенсии индексировались с 1 февраля на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и дополнительно с 1 апреля – на 0,38%. В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%, власти компенсировали это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.

Что чиновники думают о пенсионной реформе