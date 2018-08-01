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ФНС разъяснила новый порядок уплаты имущественных налогов

Россияне с 1 января 2019 г. смогут оплачивать имущественные налоги одним платежом. Кроме того, им разрешат платить налоги за других людей. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Ранее соответствующий закон, упрощающий процесс уплаты имущественных налогов и вводящий единый налоговый платеж, подписал президент Владимир Путин.

В сообщении поясняется, что налогоплательщики смогут переводить деньги в бюджетную систему в рамках одного платежного поручения. Сумма будет зачисляться на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи поступят в бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения.

Зачитывать платеж налоговые органы будут сами при наступлении срока уплаты. В первую очередь будут зачитываться средства для погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам. Вся информация о платежах будет доступна в личном кабинете налогоплательщика.

Еще одним нововведением станет возможность платить налоги не только за себя, но и за другое лицо. Однако требовать возврата денежных средств по-прежнему сможет лишь налогоплательщик. По мнению ФНС, использование единого налогового платежа заметно ускорит оформление платежных документов для налогоплательщиков, а также сократит число ошибок при заполнении нескольких платежных поручений.