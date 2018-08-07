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ВЭБ раскрыл доходность пенсий «молчунов» с начала 2018 года

Доходность накоплений «молчунов» (оставивших свои деньги в Пенсионном фонде России) по расширенному портфелю под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) по итогам первого полугодия 2018 г. составила 6,42%. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Таким образом, доходность превысила инфляцию (за первые полгода – 2,1%) в 3-4 раза. Доходность по портфелю госбумаг традиционно оказалась еще выше – 9,03%.

При этом доходность продолжала снижаться по сравнению с предыдущими аналогичными периодами вслед за инфляцией. Например, в первом полугодии 2017 г. доходность по расширенному портфелю составила 8,81%, а в первом полугодии 2016 г. – 11,54%.

Доходность по портфелям ГУК опережает инфляцию и усредненные результаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в течение последних пяти лет, отмечает ВЭБ.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. На ВЭБ приходится большая часть денег более чем 40 млн «молчунов». Госкорпорация формирует два портфеля – расширенный, менее консервативный портфель (1,679 трлн руб.) и более консервативный портфель государственных ценных бумаг (29,3 млрд руб.). В последний накопления граждан переводятся после соответствующего письменного обращения.