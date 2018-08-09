Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
Российский рынок испугался американских санкций
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Правительство пообещало стабильность экономики несмотря на санкции

Ведомости
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Правительство и Центробанк обеспечат финансовую стабильность рынка, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, комментируя объявление о новых санкциях США.

Для этого имеется необходимый инструментарий, и «при необходимости он будет использован в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в этом году», указал Силуанов.

Анонс новых санкций спровоцировал падение российского фондового рынка и ослабление рубля. Силуанов констатировал, что текущая волатильность связана «как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках».

Чиновник подчеркнул, что российская экономика в последние годы стала гораздо более устойчивой к внешним воздействиям, будь то колебания цен на нефть или введение экономических ограничений.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН. Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

До этого сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. А также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.

В апреле, когда власти США ввели санкции против российских чиновников и бизнеса, Минфин для стабилизации курса рубля приостановил закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

СК назвал причину следственных действий в «Открытой России»

Ведомости
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Обыски в московском офисе движения «Открытая Россия» проходят в рамках дела ЮКОСа, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. «Ряд следственных действий проводится в рамках дела ЮКОСа, в том числе в офисе "Открытой России"», — сказала она «РИА Новости».  

Ранее «Открытая Россия» сообщила, что сотрудники СК проводят обыск в московском офисе движения. Как сообщила «Ведомостям» координатор движения Полина Немировская, в офисе в момент прихода следователей был только один человек — секретарь, она не выходит на связь. 

К офису приехал адвокат движения Олег Елисеев, но внутрь его не пускают. «Адвоката внутрь не пускают. В окнах офиса видны люди в масках и с автоматами. Это максимум информации, которой обладаем на данный момент», — говорится в сообщении движения в Telegram-канале. 

Основанное Михаилом Ходорковским движение OR «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» в апреле 2017 г. были признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями. В прошлом году в офисах и по месту жительства сотрудников движения уже проводились обыски, связанные с делом ЮКОСа. 

«Открытая Россия» уточнила в Telegram, что обыски проходят по делу №18/41-03. Оно было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое, так называемое «материнское» дело ЮКОСа, из него затем были выделены другие, по которым были осуждены сотрудники компании. 

В 2003 г. по делу ЮКОСа были задержаны совладелец контрольного пакета акций компании Платон Лебедев и председатель правления Михаил Ходорковский. В мае 2005 г. Мещанский суд Москвы приговорил их к девяти годам колонии, Мосгорсуд позже снизил срок до восьми лет. 

Мосгорсуд снизил срок Ходорковскому и Лебедеву

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Бизнес
Новости

ФАС выявила в Петербурге сговор поставщиков лекарств на 1 млрд рублей

Ведомости
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило в действиях девяти компаний сговор при их участии в аукционах на поставку лекарств, медицинского оборудования и мебели для медицинских учреждений города на общую сумму свыше 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.

«По итогам проверочных мероприятий все девять компаний признались в участии в картельном сговоре и оказали всестороннее содействие в проведении расследования», - уточнили в ФАС. Названия уличенных в сговоре компаний не раскрываются.

ФАС в ходе проверок установила, что компании «торговались с одинаковых IP-адресов». В заявках на участие в аукционе был указан один и тот же юридический адрес и контактный email. Помимо этого, служба выявила, что ответственные за участие в аукционах сотрудники числились в штате сразу нескольких компаний, ими руководили «одни и те же люди».

Всего с 2015 по 2018 гг. петербургское управление ФАС провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку лекарств и медоборудования, отмечается в сообщении. «Мы повели очень большую работу по проверке медицинских торгов. Следующий шаг — это тотальный мониторинг петербургских госзакупок», — приводятся в сообщении слова руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова.

В середине февраля этого года ФАС раскрыла сговор поставщиков лекарств и больниц Москвы на общую сумму 644 млн руб. Тогда служба признала две компании - «Фарм-проект» и «Веста фарм» - виновными в заключении антиконкурентного соглашения с тремя столичными больницами.

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов 23 июля заявил, что совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% от ВВП (в прошлом году ВВП России составил 92 трлн руб.). По его словам, эта проблема «стоит миллиардов рублей» федеральному бюджету и российским потребителям. Картели чаще всего выявляются в таких сферах, как транспорт и перевозки, ЖКХ, строительство, закупка лекарств, медицинских товаров, продуктов для госучреждений.

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Бизнес
Новости

Михельсон допустил возможность ослабления роли доллара из-за санкций США

Ведомости
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Возможные американские санкции против российских банков ускорят процесс перехода на расчет в национальных валютах при международных экономических сделках, заявил журналистам предправления «Новатэка» Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, крупные торговые партнеры России, включая арабские страны, начинают задумываться о переходе на расчеты в национальных валютах. «Просто если [санкции США] будут приняты и сделают такие сложности нашим главным российским банкам, просто этот процесс пойдёт быстрее», – полагает Михельсон. «Надо поменять бумагу зелененькую (доллары. – "Ведомости")», – добавил он.

Он подчеркнул, что партнеры России не собираются отказываться от сотрудничества и намерены развивать его дальше. А с учетом торгового противостояния США и Китая «мы будем любить друг друга ещё больше», резюмировал Михельсон.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России, возложив на Москву ответственность за отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет включает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практическое прекращение экспорта и импорта между странами.

До этого сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. А также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.

Политика
Новости

«Открытая Россия» заявила об обыске в московском офисе

Ведомости
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Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в офисе движения «Открытая Россия» в Москве, сообщила «Ведомостям» координатор движения Полина Немировская. В офисе, по ее словам, находится пресс-секретарь движения, на телефонные звонки она не отвечает. Адвоката «Открытой России» внутрь не пускают, написала Немировская в Twitter.

Сначала сообщение о том, что в офис «Открытой России» пришли сотрудники правоохранительных органов, появилось в Telegram-канале движения. «В офис "Открытой России" в Москве на ул. 1905 года рвется толпа оперативников. Предположительно, пришли с обыском», — говорилось в нем. С чем связаны следственные мероприятия, пока не сообщается.

Основанное Михаилом Ходорковским движение OR «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» в апреле 2017 г. были признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями. В офисах движения в прошлом году проводились обыски, связанные с «делом ЮКОСа» и зарубежным финансированием организации.

Как сообщала тогда Немировская, следственные мероприятия проводились по 17 адресам, в том числе и в офисах, которые находились по местам прописки сотрудников «Открытой России». В ходе обысков изымались документы, ноутбуки, телефоны, предметы с символикой «Открытой России» и несколько портретов экс-координатора движения Марии Бароновой.

Кроме того, в декабре 2017 г. сотрудники полиции пришли на конференцию «Открытой России» в Москве. Как объяснил столичный главк МВД, в полицию поступило анонимное сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов нежелательной организации.

Так называемое «дело ЮКОСа» началось в 2003 г. с ареста основных владельцев компании по инициативе Министерства по налогам и сборам, а позднее — Федеральной налоговой службы. Им был предъявлен ряд обвинений — в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнении решений судов по возврату этих акций, уклонении от уплаты налогов (всего по семи статьям УК РФ). В 2005 г. Ходорковский был приговорен по этому делу к девяти годам колонии, позже Мосгорсуд снизил срок до восьми лет.

Юкосовцы в тюрьме и в эмиграции

Политика
Новости

Кремль отреагировал на идею сенаторов США признать Россию спонсором терроризма

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «находящейся за гранью разумного» идею американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма, включенную в законопроект о новых антироссийских санкциях.

«Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы порой допускают весьма эмоциональные, находящиеся за гранью разумного, высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», – прокомментировал журналистам Песков.

«Здесь можно только задать риторический вопрос: сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, кто и как спонсирует эти группировки, можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же, собственно, является настоящим спонсором терроризма?» – сказал представитель Кремля.

Предложение признать Россию «государством, спонсирующим терроризм» содержится в законопроекте американских сенаторов о новых антироссийских санкциях. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» также предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Кроме того, в среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН. Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

Бизнес
Новости

Кремль прокомментировал возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США

Ведомости
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Кремль не получал официальных уведомлений о возможности запрета полетов авиакомпании «Аэрофлот» в США, однако от Вашингтона можно ждать чего угодно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Запрет на полеты в США для «Аэрофлота» предусматривают новые санкции США, анонсированные в среду вечером американским госдепартаментом. Это ограничение может быть введено в рамках второго пакета санкций, объявленных в связи с обвинением России в покушении на территории Великобритании на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Первый пакет санкций вступит в силу 22 августа, он предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет более жестких ограничений может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

«Если вы у нас спрашиваете, возможны ли те или иные действия со стороны Вашингтона, то, наверное, мы скажем, что сейчас от Вашингтона можно ждать чего угодно: это весьма непредсказуемый участник международных дел», – прокомментировал Песков информацию о возможных санкциях против российского государственного авиаперевозчика.

В то же время, по словам Пескова, пока речи об ограничениях для «Аэрофлота» не идет. «Пока никаких официальных заявлений на этот счет мы не слышали», – подчеркнул представитель Кремля.

Новость о возможных санкциях против «Аэрофлота» обрушила котировки компании на Московской бирже. Акции госперевозчика в четверг падали в цене на 12,2% к закрытию торгов среды.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

Бывший гендиректор «Централ партнершип» назначен советником Мединского

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский с 8 августа назначил своим советником по вопросам кинематографии Павла Степанова, сообщает Минкультуры. До этого Степанов занимал пост гендиректора крупнейшего российского кинопрокатчика ООО «Централ партнершип» (ЦПШ).

О том, что Степанов переходит в Минкультуры, стало известно в среду. Источники РБК и «Ведомостей» утверждали, что он станет замминистра культуры. Агентство RNS со ссылкой на источник в ведомстве писало, что Степанов пробудет в должности советника министра до назначения на пост заместителя Мединского по кинематографии.

Новым гендиректором ЦПШ станет Вадим Верещагин, который сейчас является заместителем ее гендиректора по кинодистрибуции, рассказывал «Ведомостям» сотрудник другой медиакомпании и подтверждал знакомый Верещагина.

ЦПШ входит в холдинг «Газпром-медиа». Компания занимается прокатом и производством фильмов. Это крупнейший российский кинопрокатчик. Такие компании работают как посредники между продюсерами и кинотеатрами – они отвечают за продвижение картин, их расписание в кинотеатрах и т. д.

Большую часть денег ЦПШ зарабатывает на прокате российских картин, также компания работает как местный представитель студии Paramount. Среди крупнейших релизов ЦПШ – «Движение вверх» (2,97 млрд руб., студия «Три тэ Никиты Михалкова»), «Викинг» (1,5 млрд руб., студия «Дирекция кино») и «Экипаж» (1,5 млрд руб., «Три тэ Никиты Михалкова»).

Финансы
Новости

Официальный курс евро на пятницу вырос на 3 рубля

Ведомости
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Центробанк России повысил официальный курс евро на пятницу, 10 августа, на 3 руб. до 76,83 руб./евро. Официальный курс доллара, установленный на пятницу, составляет 66,29 руб./$ (+2,7 руб.).

В 12.22 мск доллар на Московской бирже стоил 65,9 руб. (+36 коп.), евро — 76,35 руб. (+22 коп.).

Рубль быстро дешевеет на новостях о новых санкциях США в отношении России. Вашингтон намерен ввести новые ограничительные меры в связи с «делом Скрипачей». Американские власти считают, что Москва причастна к отравлению нервно-паралитическим газом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что новый пакет санкций вступит в силу 22 августа.

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Политика
Новости

Суд приговорил к пожизненному заключению четырех участников банды GTA

Ведомости
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Московский областной суд приговорил четырех участников так называемой банды GTA Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному лишению свободы. Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии. Они признаны виновными в бандитизме, убийствах, разбое, незаконном обороте и изготовлении оружия.

Расследование в отношении пятерых участников банды продолжается. Двое из них задержаны, трое находятся в международном розыске.

По данным следствия, банда GTA была создана в Московской области в 2012 г. Ибайдуллом Субхановым. Он привлек в нее уроженцев азиатских республик – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Пятеро членов банды являлись натурализованными гражданами России. Субханов был убит в ноябре 2014 г. в результате операции спецслужб.

Участники банды совершали нападения на водителей, поджидая в засаде у дороги. Они выкладывали на трассу шипы, а после того как автомобиль останавливался с пробитой шиной, расстреливали водителя и пассажиров. Также банда совершала нападения на водителей машин, стоявших в ночное время в безлюдных местах. Как отмечает следствие, преступники не гнушались ничем и забирали даже вещи погибших. Всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей участниками банды совершено 16 нападений и 17 убийств, а также ранены 5 человек.

Как отмечает Следственный комитет, все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации, вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Также многие из них имели семьи. «Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время», – отмечает следствие.

Участники банды GTA устроили перестрелку в Мособлсуде

Бизнес
Новости

Pandora объявила об отставке своего руководителя

Ведомости
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Датская ювелирная компания Pandora A/S объявила об отставке своего CEO Андерса Фрииса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Фриис официально покинет свой пост 31 августа.

В пресс-релизе указывается, что компания ищет кандидатов на эту должность. Pandora объявила также о назначении новым операционным директором Джереми Шварца. Ранее он руководил производителем косметики Body Shop. В начале торгов акции компании выросли более чем на 10%, отмечает Bloomberg.

В начале года компания решила переориентироваться на более «реалистичные» цели в связи с замедлением ее роста, отмечает агентство. Фриис в беседе с агентством признал, что был «слишком оптимистичен» в отношении компании, однако до сих пор верит в стратегию, которую для нее разработал. «У меня нет сожалений, когда речь заходит о том, что мы сделали вместе в Pandora», - заявил он в беседе с агентством.

Pandora ухудшила прогнозы прибыли и выручки на 2018 г. После этого ее акции упали на 24%. Теперь она ожидает роста выручки на 4-7% в этом году (без учета колебаний валютных курсов) против ранее ожидавшихся 7-10%. Прогноз рентабельности также понижен до 32% с 35%.

Pandora была создана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Самый популярный продукт компании – браслеты с «шармами», то есть деталями с различными символами.

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Финансы
Новости

ВТБ улучшил прогноз по прибыли на 2018 год

Ведомости
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ВТБ улучшил прогноз чистой прибыли по МСФО в 2018 г. до 170 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. Ранее банк планировал заработать по итогам года около 150 млрд руб. или больше.

О позитивном прогнозе Олюнин заявил на фоне новостей о новых санкциях США. Законопроект американских сенаторов, подробности которого стали известны 3 августа, предусматривает запрет операций в США и заморозку активов ВТБ и принадлежащего ему Банка Москвы, а также Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк.

Кроме того, в среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции.

На новостях о санкциях акции ВТБ на Московской бирже падали в цене на 7,6% до 0,042 руб. за бумагу. К 12.00 мск их стоимость скорректировалась до 0,435 руб. (-4,6%).

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что банк анализирует возможные последствия потенциальных санкций. 6 апреля США ввели санкции против президента ВТБ Андрея Костина. Сам банк ограничительные меры напрямую не затронули. Однако ВТБ указывал, что на оказавшиеся в санкционном списке компании приходится менее 2% его совокупных активов.

Во II квартале ВТБ нарастил чистую консолидированную прибыль по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 42% до 43 млрд руб. Полугодовая прибыль составила 98,5 млрд руб. против 57,9 млрд руб. годом ранее. Корпоративный кредитный портфель к концу июля увеличился с начала года на 2,1% до 7,458 трлн руб., розничный портфель – на 5,7% до 2,75 трлн руб. Депозиты компаний выросли на 4,6% до 5,775 трлн руб., а вклады физических лиц – на 12,2% до 4,06 трлн руб.

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