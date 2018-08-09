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Правительство пообещало стабильность экономики несмотря на санкции

Правительство и Центробанк обеспечат финансовую стабильность рынка, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, комментируя объявление о новых санкциях США.

Для этого имеется необходимый инструментарий, и «при необходимости он будет использован в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в этом году», указал Силуанов.

Анонс новых санкций спровоцировал падение российского фондового рынка и ослабление рубля. Силуанов констатировал, что текущая волатильность связана «как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках».

Чиновник подчеркнул, что российская экономика в последние годы стала гораздо более устойчивой к внешним воздействиям, будь то колебания цен на нефть или введение экономических ограничений.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН. Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

До этого сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. А также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.

В апреле, когда власти США ввели санкции против российских чиновников и бизнеса, Минфин для стабилизации курса рубля приостановил закупки валюты в рамках бюджетного правила.

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