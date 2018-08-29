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Кудрин оценил поправки Путина к законопроекту о пенсиях

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «балансирующими изначальный проект» поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, Путин «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект». Он назвал решение Путина «взвешенным, тщательно продуманным» и «нужным для реализации национальных целей».

Ранее 29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Также он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработицы для россиян предпенсионного возраста.

Кроме того, президент заявил о необходимости ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.

14 июня, после того как Медведев назвал параметры пенсионной реформы, Кудрин заявил, что она «назрела давно». По его словам, это «выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии». Также он предложил возобновить после завершения реформы индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе