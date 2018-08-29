Кудрин оценил поправки Путина к законопроекту о пенсиях
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «балансирующими изначальный проект» поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.
По его мнению, Путин «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект». Он назвал решение Путина «взвешенным, тщательно продуманным» и «нужным для реализации национальных целей».
Ранее 29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Также он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработицы для россиян предпенсионного возраста.
Кроме того, президент заявил о необходимости ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.
Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.
14 июня, после того как Медведев назвал параметры пенсионной реформы, Кудрин заявил, что она «назрела давно». По его словам, это «выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии». Также он предложил возобновить после завершения реформы индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 г.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин