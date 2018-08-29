Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
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Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 12:10Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное 12:28
Как живут непростые российские пенсионеры 22:42
Медведев поручил в «максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект 13:16
Кудрин оценил поправки Путина к законопроекту о пенсиях 14:17
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Кудрин оценил поправки Путина к законопроекту о пенсиях

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «балансирующими изначальный проект» поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, Путин «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект». Он назвал решение Путина «взвешенным, тщательно продуманным» и «нужным для реализации национальных целей».

Ранее 29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Также он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработицы для россиян предпенсионного возраста. 

Кроме того, президент заявил о необходимости ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект. 

14 июня, после того как Медведев назвал параметры пенсионной реформы, Кудрин заявил, что она «назрела давно». По его словам, это «выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии». Также он предложил возобновить после завершения реформы индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Бывший министр транспорта Соколов стал гендиректором группы ЛСР

Ведомости
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Бывший министр транспорта Максим Соколов занял пост генерального директора группы ЛСР. Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством недвижимости.

Соколов избран гендиректором на три года, одновременно он станет председателем правления компании. Срок полномочий правления начинается 31 августа.

Соколов возглавлял Министерство транспорта с 2012 г. С 7 мая 2018 г. – в статусе исполняющего обязанности министра. 18 мая он сложил полномочия, а должность министра транспорта занял его первый заместитель Евгений Дитрих. В конце мая кандидатуру Соколова выдвинули в совет директоров группы ЛСР.

«Группа ЛСР» – одна из крупнейших компаний на строительном рынке; основана в 1993 г. Основной владелец компании – петербуржец Юрий Молчанов, с 2008 по 2013 г. работал в Совете Федерации. Компания специализируется на девелопменте и строительстве, а также производстве строительных материалов (песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, газобетона и кирпича). Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге. Домостроительные комбинаты «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге могут производить около 1 млн кв. м жилья в год, указано на сайте компании.

В прошлом году компания ввела 909 000 кв. м недвижимости; четверть сданных объектов пришлась на Москву. В столице ЛСР по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших застройщиков, самый масштабный ее проект – застройка территории автозавода ЗИЛ.

Кто покинул правительство Медведева

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Экономика
Новости

Медведев поручил в «максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев на селекторном совещании в Горках поручил кабинету министров «в максимально короткие сроки» проработать предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе.

«Я прошу вас всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [вице-премьер Татьяна Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Изменения пенсионной реформы Медведев назвал «серьезной работой, которая требует от правительства особой ответственности».

Ранее 29 августа Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которую предложило правительство, а Госдума приняла в первом чтении.

В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, как это было предусмотрено внесенным в нижнюю палату парламента законопроектом, а до 60 лет. Также президент заявил, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо, -на четыре года, а для тех, у кого пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста». Максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста президент предложил увеличить с 4900 руб. до 11 200 руб. с 2019 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Saudi Aramco откроет в МГУ центр исследований

Ведомости
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Дочерняя структура Saudi Aramco, занимающаяся новыми разработками в области добычи нефти - Saudi Aramco Upstream Technology Company (SAUTC), - подписала соглашение с МГУ им. Ломоносова для продвижения совместных исследований в области нефтегазовой индустрии с фокусом на перерабатывающие проекты. Об этом говорится в совместном заявлении МГУ и Saudi Aramco.

Саудовская компания будет разрабатывать совместно с МГУ новые материалы для нефтегазовой отрасли, а также методы сбора, анализа и моделирования вычислительных ресурсов на нефтепромысловых месторождениях. Стороны также договорились о создании совместных лабораторий, проведении симпозиумов и мастер-классов.

Сколько конкретно Saudi Aramco намерена потратить на развитие центра в МГУ, компания не сообщает.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. В 2016 г. наследный принц королевства Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO Saudi Aramco. Полученные средства наследный принц рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Размещение изначально планировалось на конец 2017 г., но неоднократно откладывалось. 27 августа 2018 г. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил отказаться от IPO нефтяной госкомпании.

Политика
Новости

Путин рассказал об отвергнутых альтернативах повышению пенсионного возраста

Ведомости
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Президент Владимир Путин рассказал о вариантах, которые правительство рассматривало в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении к россиянам. Его текст опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что правительство по его поручению рассматривало и просчитывало все возможные сценарии для сохранения устойчивости пенсионной системы «вплоть до последнего времени». «Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», – посетовал Путин.

В частности, правительство изучало возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, эта мера – к примеру, со ставкой в 20% к высоким доходам, – могла бы дать около 75-120 млрд руб. в год. Этого хватило бы на то, чтобы выплачивать пенсии в течение шести дней. «Ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд руб.», – рассказал Путин.

Еще один рассматривавшийся сценарий предусматривал продажу госсобственности. Путин признался, что его, как и россиян, раздражает количество «апартаментов» Пенсионного фонда. Однако если продать все его здания, включая региональные отделения, то удастся получить лишь около 120 млрд руб. – также лишь на шесть дней выплат.

Другой вариант, который изучало правительство, включал дополнительные налоги для нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса. «Могу вам сказать, всего того, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев», – уточнил Путин. Он добавил, что этот сценарий также поставит пенсионную систему «в крайне уязвимое положение», при таком сценарии она будет зависеть от перепада цен на нефть. По этой же причине была отвергнута идея активнее использовать средства резервных фондов, пополняемых за счет доходов нефти и газа.

Ранее правительство подготовило законопроект, предусматривающий поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила инициативу в первом чтении. Президент в своем обращении предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он призвал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

Треть сделок с новостройками в Москве приходится на новые территории

Ведомости
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Более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках Москвы приходится на Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), говорится на сайте ведомства со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

По его словам, в первой половине 2018 г. в Новой Москве было продано более 11 000 квартир в новостройках. «Это, как минимум, на 50% больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал Жидкин.

При этом темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО в этом году более чем в два раза выше, чем в старой Москве.

Сейчас в новой Москве на продажу выставлено 7000 - 8000 квартир общей площадью 500 000 кв. м. По словам Жидкина, в самых успешных комплексах новой Москвы ежемесячно продается более 150 квартир, в то время как в старой Москве этот показатель составляет 70 - 80 квартир в месяц.

Недвижимость
Новости

Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ в два этапа

Ведомости/Интерфакс
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Министерство финансов РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа: на 1,7% с 1 января 2019 г. и на 2,4% – с 1 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позицией ведомства.

Ранее Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 г. два раза – на 1,7% и на 2,4% (вместо традиционных 4%).

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

По словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития согласовал соответствующие предложения без замечаний.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявлял, что повышение тарифов в два этапа будет однократным.

Политика
Новости

Путин попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

В ходе обращения он объявил об изменении условий реформы, которые предложило правительство. В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», - подчеркнул Путин.

Он также предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию раньше: тем, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо детей, - на четыре. Для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», заключил российский лидер. Глава государства призвал ввести переходной период, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

Путин впервые высказался о готовящейся пенсионной реформе 20 июля. Он признавался, что недоволен предложенными правительством вариантами повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Ранее Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

На Мальте и Кипре подскочил спрос россиян на недвижимость для гражданства

Ведомости
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С начала текущего года спрос россиян на покупку недвижимости Кипра и Мальты для получения гражданства этих стран вырос на 40%, говорится в сообщении компании Knight Frank.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Марины Шалаевой, если на Кипре в прошлом году покупатели в основном ориентировались на жилую недвижимость с целью получения гражданства (около 70% всех сделок), то в текущем году существенно выросло количество сделок с коммерческой недвижимостью, в особенности с отелями и апарт- отелями. Интересным для инвесторов становится участие в девелоперских проектах совместно с местными застройщиками, а также покупка объектов под реконструкцию – эти проекты одновременно подходят и под паспортную программу, но и являются весьма доходными – от 20%.

По неофициальным данным, на данный момент на паспортную программу Мальты, запущенную с 2014 г. и рассчитанную на десять лет, уже подано более 1600 заявлений из 1800 возможных.

На Кипре за 7 месяцев 2018 г. было продано 5400 объектов недвижимости – на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина покупателей недвижимости были иностранцами.

Политика
Новости

Путин объяснил цель телеобращения о пенсионной реформе

Ведомости
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Президент Владимир Путин объяснил цель своего телеобращения к россиянам о пенсионной реформе. Трансляцию обращения ведет «Первый канал». Текст обращения также опубликован на сайте Кремля.

«Его (законопроекта) главная основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системе на долгие годы вперед, а, значит, не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», – заявил Путин. Он отметил, что понимает важность и значимость этих вопросов для миллионов людей. «Поэтому обращаюсь к вам напрямую», – подчеркнул президент. Российский лидер объяснил, что решил в обращении подробнее рассказать об аспектах законопроекта и поделиться своими предложениями.

В обращении Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложенной правительством. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, как предлагал кабинет министров, а на пять лет — до 60 лет. По словам Путина, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Позже Путин отметил, что властям «предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение». «Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – заключил он.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время он признавался, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Памфилова разъяснила условия объединения инициаторов пенсионного референдума

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова разъяснила, на каких условиях коммунисты еще успевают провести референдум о пенсиях. По ее словам, всего на сегодня избиркомы зарегистрировали 58 региональных подгрупп по проведению референдума, из них по вопросу, сформулированному КПРФ, - всего две. Отказано в регистрации 10 подгруппам КПРФ. Это связано с тем, что комиссии обязаны регистрировать первого, кто обратился и выполнил все формальности. У всех были равные стартовые условия - ЦИК одновременно зарегистрировал три инициативные группы. «Ну проспали, ну не успели, но и сейчас еще есть шанс», - сказала Памфилова на заседании в среду.

«Если хотите проводить референдум, вот есть пять вопросов, которые одобрены официально. Выберите один из них. Все эти группы, которые живые, реально существуют между собой - если вы договариваетесь между собой, у вас еще есть время, чтобы перерегистрироваться под один этот вопрос. Перерегистрироваться. Мы готовы дать рекомендации, пояснения - как это сделать», - отметила она.

Памфилова напомнила, что с соответствующим обращением в ЦИК не менее 43 региональных инициативных подгрупп должны обратиться не позднее, чем через 2 месяца с момента одобрения вопроса - т. е. не позднее 9 октября.

ЦИК должен принять решение, назначить уполномоченных представителей в течение 10 дней, то есть не позднее 18 октября. После этого у инициаторов референдума есть 45 дней на проверку подписей. Сдать их в ЦИК должны будут не позднее 18 часов 2 декабря, а проверку подписей и решение по итогам ЦИК должен принять до 31 декабря, уточнила она.

После этого решение в течение 5 дней направляется президенту, который должен в течение 10 дней направить запрос в Конституционный суд с запросом о конституционности проведения такого референдума. Получив одобрение Конституционного суда, президент публикует решение о назначении референдума. Таким образом, сам референдум должен будет пройти в один из воскресных дней в период с 7 апреля по 12 мая 2019 г., подсчитали в ЦИК.

Если проведение референдума по каким-то причинам срывается, то, по закону, выносить аналогичный вопрос на всенародное обсуждение нельзя будет в течение года. На самом деле, подсчитали в КПРФ, запрет может растянуться на несколько лет - с учетом запрета проводить референдум в год федеральных выборов.

Авто
Новости

Aston Martin официально объявила о планах стать публичной компанией

Ведомости
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Британский производитель автомобилей Aston Martin официально объявил о планах провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Она подала соответствующие документы в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Проспект публичного размещения акций будет опубликован ориентировочно 20 сентября.

Главный исполнительный директор Aston Martin выразил надежду на то, что размещение будет завершено к концу года.

О том, что Aston Martin собирается выйти на IPO, 28 августа сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, планируется, что будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд.

Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей с октября 2015 г. - с тех пор, как владелец 90% акций Ferrari - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - выставил на продажу 9% акций итальянского производителя спорткаров. Ferrari привлекла $893 млн.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

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