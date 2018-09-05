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Годовая инфляция достигла максимума с августа 2017 года

Инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до максимальных с августа прошлого года 3,1%, свидетельствуют данные Росстата. Это связано с эффектом низкой базы – в августе 2017 г. в России была зафиксирована рекордная дефляция в 0,5%. С начала года к 3 сентября общая накопленная инфляция составила 2,3%.

За последнюю неделю цены на товары и услуги в целом не изменились. Однако куриные яйца подорожали на 1,6%, пшено – на 1,3%, свинина – на 1,1%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 3,2%: морковь – на 7,8%, картофель – на 5,4%, лук – на 4,7%. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

В августе в 13 регионах цены выросли на 0,3% и более, сильнее всего в Республике Алтай и Крыму – на 0,5%. В шести регионах цены снизились на 0,3–0,5%, заметнее всего в Чукотском автономном округе – на 0,5%. В Москве в августе цены снизились на 0,1%, а с начала года выросли на 2,7%. В Санкт-Петербурге за месяц цены снизились на 0,2%, а с начала года выросли на 2,4%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2018 г. составит 3,4% (среднегодовая – 2,7%). Центробанк прогнозирует до конца года ускорение инфляции до 3,5–4%.