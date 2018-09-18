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США объявили пошлины на импорт из Китая стоимостью $200 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введение 10%-ных пошлин на китайский импорт стоимостью около $200 млрд, передает Reuters. Пошлины вступят в силу 24 сентября, а с начала 2019 г. ставка вырастет с 10% до 25%.

Тарифы не затронут смарт-часы от Apple и Fitbit, а также ряд других потребительских товаров. В то же время под пошлины попадут такие электронные устройства как печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудование. Президент американской Ассоциации потребительских технологий Гэри Шапиро расценил эту меру как как «интернет-налог» на американские компании.

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Трампа говорится, что Китай продолжает несправедливую политику в отношении американских технологий и интеллектуальной собственности, в частности принуждая американские компании делиться технологиями с китайскими коллегами. Эта практика представляет собой серьезную угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США, подчеркивает президент.

Трамп повторил свою угрозу о том, что если Китай примет ответные меры, то Белый дом «немедленно перейдет к третьему этапу – введению пошлин на дополнительный импорт стоимостью около $267 млрд». В этом случае под пошлины попадут все импортируемые в США товары из Китая. Ранее Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. Пекин ответил зеркальными мерами.

Трамп грозил обложить пошлинами весь импорт из КНР, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от Китая перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

В рамках второго раунда пошлин переходный период до конца года c пониженной 10%-й ставкой призван помочь американским компаниям скорректировать свои цепочки поставок, пояснил агентству высокопоставленный чиновник администрации.