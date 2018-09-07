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Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Американский президент также объявил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату он не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. Этим летом американский президент обещал обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

«Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны. Китай надувает нас уже долгое время», – передавало CNBC слова Трампа. По его словам, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая.

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