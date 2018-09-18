Экономика

Новости

Кудрин не исключил рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций. Об этом он написал в колонке для РБК, посвященной десятилетию мирового финансового кризиса 2008 г.

Центробанк в свежем докладе о денежно-кредитной политике описал рисковый сценарий развития российской экономики. По мнению регулятора, при расширении санкций и ухудшении внешней ситуации Россия может столкнуться с рецессией. Предпосылками для значительного ухудшения внешних условий ЦБ считает замедление роста мировой экономики и объемов международной торговли.

«Соглашусь с ЦБ в том, что наращивание санкций может стать даже причиной новой рецессии в России. Поэтому урегулирование политических рисков становится на время главным приоритетом в предотвращении кризиса экономики страны», – пишет глава СП. По мнению Кудрина, Россия лучше готова к новым мировым финансовым кризисам, чем 10 лет назад. Однако в случае внешних шоков темпы экономического роста в России вряд ли будут выше общемировых.

Последний раз рецессия в российской экономике наблюдалась в 2014–2016 г. Тогда экономика сокращалась семь кварталов подряд. В январе – июле 2018 г. ВВП России вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в американские выборы. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, а также ограничение на финансирование от американских банков и граждан.