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Сергей Смирнов

Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года

Реальные доходы россиян в августе снизились впервые с начала 2018 г. — на 0,7% по сравнению с июлем, сообщил сегодня Росстат.

Снижение реальных доходов произошло и в годовом выражении — в минувшем августе оно составило 0,9% к августу 2017 г., после роста на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале.

В номинальном выражении доходы населения в августе выросли на 2,7% год к году до 31 818 руб., но снизились к июлю 2018 г. на 1,8%, следует из оперативной информации Росстата.

В январе 2018 г. доходы россиян в реальном выражении снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г., напоминает Росстат. Если не учитывать этот эффект, доходы в январе 2018 г. в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с январем 2017 г. Таким образом, рост реальных доходов фиксировался с начала 2018 г. после отрицательной динамики 2017 г.

Росстат зафиксировал 1,7%-ный рост ВВП России в годовом выражении. Однако при этом производство сельхозпродукции упало на 10,8%, строительство — на 17%. Население России за январь - июль 2018 г. сократилось на 91 900 человек и на 1 августа составило 146,8 млн человек.