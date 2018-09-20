Мишустин сообщил о росте на 21,5% налоговых поступлений в консолидированный бюджет

Экономика

Новости

Медведев назвал 2019 год адаптационным для экономики России

Следующий год станет для российской экономики периодом адаптации к повышению НДС и другим структурным решениям правительства, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Экономический рост в 2019 г. замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

«В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, пройдут, и этот период завершится», – сказал Медведев.

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – указал премьер. Он отметил, что в 2019 г. федеральный бюджет станет профицитным впервые с 2014 г. и в последующие годы доходы казны будут стабильно превышать расходы. Кроме того, к концу 2019 г. фонд национального благосостояния достигнет максимального размера за весь период его существования.

Медведев подчеркнул, что пакет структурных изменений, предложенных правительством, после периода адаптации 2019 г. позволит ускорить экономику и выйти к 2021 г. на опережающие общемировые темпы роста – свыше 3%.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», – указал Медведев.

Министр экономического развития Максим Орешкин заметил, что следующий год будет «переходным с непростым I кварталом». С 1 января будущего года повысится ставка НДС, а национальные проекты начнут активно реализовываться только с середины года, напомнил Орешкин. В связи с этим в I квартале замедлится экономический рост и ускорится инфляция, по итогам года ВВП увеличится лишь на 1,3%, а рост цен составит 4,3%. Зато к 2021 г. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 3,1% и стабилизацию инфляции возле 4%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики