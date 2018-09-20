Медведев назвал 2019 год адаптационным для экономики России

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Следующий год станет для российской экономики периодом адаптации к повышению НДС и другим структурным решениям правительства, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Экономический рост в 2019 г. замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.
«В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, пройдут, и этот период завершится», – сказал Медведев.
«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – указал премьер. Он отметил, что в 2019 г. федеральный бюджет станет профицитным впервые с 2014 г. и в последующие годы доходы казны будут стабильно превышать расходы. Кроме того, к концу 2019 г. фонд национального благосостояния достигнет максимального размера за весь период его существования.
Медведев подчеркнул, что пакет структурных изменений, предложенных правительством, после периода адаптации 2019 г. позволит ускорить экономику и выйти к 2021 г. на опережающие общемировые темпы роста – свыше 3%.
«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», – указал Медведев.
Министр экономического развития Максим Орешкин заметил, что следующий год будет «переходным с непростым I кварталом». С 1 января будущего года повысится ставка НДС, а национальные проекты начнут активно реализовываться только с середины года, напомнил Орешкин. В связи с этим в I квартале замедлится экономический рост и ускорится инфляция, по итогам года ВВП увеличится лишь на 1,3%, а рост цен составит 4,3%. Зато к 2021 г. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 3,1% и стабилизацию инфляции возле 4%.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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В консолидированный бюджет России за январь - август 2018 г. поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5%, или на 2,4 трлн руб., больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (его слова передал «Интерфакс»).
В федеральный бюджет за это время поступило 7,5 трлн руб., что на 28,7%, или на 1,7 трлн руб., больше, чем за тот же период 2017 г.
Основными драйверами роста, помимо возросших благодаря подорожанию углеводородов сборов по налогу на добычу полезных ископаемых, стали налог на прибыль (+20%, или 449 млрд руб.), НДС (+15%, или 291 млрд руб.), НДФЛ (+12,5%, или 253 млрд руб.), отметил Мишустин.
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Обыкновенные акции «Мечела» на Московской бирже выросли на 7,2% до 107 руб. и достигли уровней начала июля, рост с начала недели достиг 26,2%; «префы» выросли на 3,32% до 116,6 руб. (+14,4% с начала недели). Об этом свидетельствуют данные биржи.
Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» считают, что цена акций компании могла вырасти из-за закрытия игроками коротких позиций, с начала года в бумагах «Мечела» преобладало снижение: в начале января акции компании стоили в районе 155 руб. за штуку.
В среду, 20 сентября, акционеры и руководители крупнейших металлургических компаний встретились с вице-премьером Дмитрием Козаком. До этого, в августе, владелец НЛМК и президент предприятий черной металлургии «Русская сталь» Владимир Лисин направил на имя чиновника письмо, в котором заявил о росте тарифной инфляции, росте тарифной, налоговой нагрузки, новых обременениях в сфере экологии и строительства.
На встрече присутствовали Лисин, основной владелец ОМК Анатолий Седых, основной владелец ММК Виктор Рашников, основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, а также представители «Северстали», «Металлоинвеста», «Мечела», ЧТПЗ и ПМХ. По словам источника РБК, близкого к одному из участников совещания, встреча прошла «очень позитивно, Козак по многим вопросам поддержал металлургов». Представитель Козака заявил изданию, что по итогам встречи будут даны конкретные поручения по снятию инфраструктурных ограничений для развития отрасли.
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Сирийская система ПВО С-200, ракета которой сбила российский самолет-разведчик Ил-20, не была оснащена системой опознавания «свой-чужой», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
По его словам, система опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства. Российская система опознавания не устанавливается на экспортируемые в рамках военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники. «Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирию отечественным системам ПВО», — сказал Конашенков. Рассуждения «псевдоэкспертов» о причинах гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой» он назвал дилетантскими фантазиями.
«Используемая в России система госопознавания "свой-чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», — пояснил представитель ведомства.
Поставленная Россией Сирии система ПВО вечером 17 сентября выпустила ракету по российскому военному самолету Ил-20. Самолет-разведчик с 15 членами экипажа на тот момент находился в небе над Средиземным морем. Ракета попала в цель. Выживших нет.
Ранее Минобороны заявило, что в крушении Ил-20 виноваты Военно-воздушные силы Израиля. По информации российского ведомства, российский самолет под удар подставили израильские летчики. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — говорил ранее Конашенков. Такие действия израильской стороны он назвал враждебными. Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, сообщало Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону, отмечали в ведомстве.
Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20 в Сирии. При этом он поддержал позицию Минобороны России. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября должен прилететь в Москву для передачи данных о происшедшем.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран председателем правящей партии в стране — Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Его полномочия будут действовать до 2021 г. сообщает Kyodo News. Единственным соперником Абэ на выборах был экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба. За Абэ проголосовали 553 парламентария, за Исибу — 254 депутата. Всего в голосовании принимали участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов.
Переизбрание Абэ позволит ему возглавлять правительство Японии до 2021 г., если ЛДП продолжит оставаться у власти. Сейчас большинство мест в палатах парламента Японии (палата советников и палата представителей) принадлежит членам правящей партии и членам коалиционного партнера ЛДП — правоцентристской партии Комэйто.
После переизбрания Абэ рассказал о том, какие проблемы предстоит решить в ближайшем будущем. «Пришло время заняться пересмотром Конституции Японии», — сказал он, призвав парламентариев работать вместе надо созданием нового документа. Абэ также заявил о необходимости разработать дополнительные меры по предотвращению стихийных бедствий, модернизировать и создавать новую инфраструктуру. Премьер пообещал уделять особое внимание дипломатии, проанализировать послевоенную внешнюю политику. Абэ собирается провести перестановки в правительстве и руководстве ЛДП после того, как вернется на родину с 73-ей сессии генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.
Впервые премьером Абэ стал в сентябре 2006 г. Его полномочия длились по 26 сентября 2007 г. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 г. после победы правящей партии на всеобщих выборах.
Президент России Владимир Путин 12 сентября предложил Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Абэ согласился работать в данном направлении. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – риторически спросил он у зала. «Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – сказал премьер. Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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В Москве растет спрос на офисные и торговые объекты, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на форуме недвижимости PROESTATE-2018.
По его словам, сейчас в Москве строится около 1,5 млн кв. м офисных и 1,8 млн кв. м торговых площадей. Рост спроса на эту недвижимость Тимофеев связывает «с недостатком качественных торговых и многофункциональных центров в городе».
То, что в Москве растет спрос на офисные помещения, подтверждают и данные аналитиков. Так, компания CBRE ранее сообщала, что по итогам первого полугодия текущего года спрос на офисы классов А и В в столице удвоился – всего было продано 74 000 кв. м таких площадей, в то время как в 2017 г. речь шла о 33 700 кв. м.
По его словам, с начала текущего года Градостроительно-земельной комиссией Москвы (ГЗК) одобрено строительство 10 млн кв. м недвижимости. Из них 3,3 млн кв. м – это жилье, 2,8 млн кв. м – торгово-административные здания, 1,2 млн кв. м – промышленные объекты, 865 000 кв. м – социальные, либо спортивные, 206 0000 кв. м – гостиницы.
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Внешэкономбанк переуступил Сбербанку требования по кредиту «Шереметьево» на сумму $537 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа. Параметры сделки не раскрываются, однако уточняется, что по итогам сделки Сбербанк стал мажоритарным кредитором аэропорта.
ВЭБ в 2006 и 2008 гг. выдал кредитына общую сумму в $659 млн для финансирования строительства терминала D аэропорта. По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова (его слова приводит «Интерфакс»), кредит в момент его выдачи был высокорискованным, поэтому ВЭБ взял его на себя и выполнил свою роль института развития. «Теперь терминал D работает, это теперь действующий хороший объект», — пояснил Шувалов решение переуступить права на долг. Он добавил, что полученные средства госкорпорация планирует направить на другой проект, но не уточнил, о чем речь.
Помимо ВЭБа строительство терминала D финансировал ВТБ. Заемщиком выступило ОАО «Терминал», в 2012 г. присоединенное к АО «Международный аэропорт "Шереметьево"». Всего «Терминал» занял около $1,1 млрд. В начале 2016 г. гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко говорил, что долг аэропорта перед госкорпорацией — $551 млн, перед ВТБ — $128 млн.
Согласно отчетности аэропорта за 2017 г., на конец отчетного периода ВЭБ был его крупнейшим кредитором. Обязательства перед госкорпорацией в рублевом эквиваленте оценивались в 31 млрд руб.
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В России с 1 января 2019 г. водителям начнут выдавать новые номерные знаки для транспортных средств. Будут введены 10 новых типов регистрационных знаков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Росстандарта о введении в действие нового ГОСТа «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разработка документа велась с 2016 г. по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
В соотвествии с новым стандартом регистрационный номер для мотоцикла станет в полтора раза меньше. Его размер будет 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. У мотоциклов иностранного производства площадка под номер маленькая — российский знак на нее не помещается. ГОСТ 1993 г. этого не учитывал. Водители мотоциклов вынуждены использовать специальные переходники для установки номера, отмечает издание.
Появятся также специальные знаки для японских праворульных и американских автомобилей. Размер новых госзнаков будет 290 на 170 мм (сейчас стандартный размер для любого легкового автомобиля - 520 на 112 мм). По форме они будут напоминать квадрат. Речь идет об автомобилях, которые были ввезены в Россию не через дилеров. В 2009 г. ввоз таких автомобилей сократился из-за введения заградительных пошлин. Однако, по данным агентства «Автостат», в России доля праворульных автомобилей составляет 8,2% (4,1 млн транспортных средств). По американским машинам точных данных нет, пишет «Комменсантъ». Владельцам таких автомобилей, как и байкерам, приходится устанавливать переходники или сгибать прямоугольный номер.
Помимо этого в России впервые появятся специальные госзнаки для мопедов. По размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм). Однако такие номера будут содержать другой набор букв и цифр — ММ55АА77RUS (сейчас формат мотоциклетных номеров такой — 1133АА77RUS). Новый тип номера предназначен для владельцев скутеров, объемом двигателя которых превышает 50 куб. см. Регистрировать мопеды и скутеры с меньшим объемом двигателя и ограниченной скоростью (до 50 км/ч) будет не нужно. Появятся отдельные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий, а также знаки для квадроциклов.
Отдельные номера будут введены для ретро- и спортивных автомобилей. В номере будет присутствовать буква «К» или «С». Например, номер для классической 21-й «Волги» будет выглядеть так: К ММ97677RUS; для участника ралли — С ММ97677RUS. В будущем для таких автомобилей могут ввести специальные правила движения, а для этого, в первую очередь, нужны специальные правила регистрации, поясняет газета.
О том, что в России могут изменить размер автомобильных номеров, в сентябре 2017 г. со ссылкой на источники писали gazeta.ru и «Коммерсантъ». Тогда необходимость введения новых типов номеров объяснялась их нехваткой в отдельных регионах.
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко пообещал обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов выборов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Ищенко.
«Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения (об отмене результатов выборов)», — заявил политик. По его словам, решение об отмене выборов было принято «не в рамках законодательства». Ищенко подчеркнул, что намерен собрать народные сходы на центральной площади Владивостока.
В Приморском крае 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио руководителя региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ. При этом Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Соперники обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях и устроили акции протеста. В Приморье отправилась специальная комиссия ЦИК, чтобы разобраться в ситуации.
Избирком Приморского края 20 сентября признал, что результаты второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными, и отменил их. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала решение избиркома Приморья закономерным и единственно возможным в такой ситуации. Она объяснила, что невозможно точно оценить волю более 24 000 избирателей, поскольку на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.
«Я это расцениваю как удар под дых». Памфилова о ситуации с выборами в Приморье
Бизнес
Новости
«Силовые машины» Мордашова возглавил топ-менеджер из «Интер РАО»
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Совет директоров машиностроительного концерна «Силовые машины» освободил от должности гендиректора компании Юрия Петреню, сообщила компания. На его место с 20 сентября назначен Тимур Липатов, работавший до июля на посту гендиректора «Интер РАО — Электрогенерация». Срок его полномочий на новой должности — три года.
В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что в «Интер РАО» после ареста бывшего члена правления компании Карины Цурканначинается волна увольнений. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже в интересах иностранных государств, в том числе Румынии. Сейчас она находится под арестом. Источники издания рассказывали, что Липатова в «Силовые машины» пригласил владелец компании Алексей Мордашов.
Петреня руководил «Силовыми машинами» чуть больше года. Он был назначен на пост гендиректора в июле 2017 г. В сообщении уточняется, что он вернется к работе в должности заместителя гендиректора — технического директора и будет курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности компании. Причины смены гендиректора компания не уточняет.
«Силовые машины» производят и поставляют оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.
Экономика
Новости
Российская экономика показала в августе минимальный рост с начала года
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Рост ВВП в августе в годовом выражении составил 1,0% — минимальное значение с начала года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности». Годовые темпы роста экономики в июле составляли 1,8%, в июне — 1,1%, в мае — 2,5%. В целом за январь — август ведомство оценило рост на уровне 1,6%.
Серьезное замедление темпов роста министерство объясняет падением в сельском хозяйстве в августе на 10,8% в годовом выражении. Сбор зерновых и зернобобовых оказался на 1 сентября на 14,1% ниже, чем на эту же дату в прошлом году, сахарной свеклы — на 23,5%. В строительстве Минэкономразвития наблюдает стагнацию (минус 0,8% в августе после минус 0,7% в июле). Замедлился рост промышленного производства (2,7% после 3,9% в июле) и грузооборота на транспорта (2,5% после 4,1% в июле).
В структуре промышленного производства Минэкономразвития обращает внимание на ускорение роста добычи полезных ископаемых. Ведомство объясняет это ростом добычи нефти после изменения в июле параметров сделки ОПЕК. Несмотря на замедление темпов в обрабатывающей промышленности, ведомство обращает внимание на высокие темпы роста в химической и пищевой промышленности, деревообработке.
Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2018 г. до 1,8% с 1,9%. ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 г. в интервале 1,5-2,0%. МЭР также в начале сентября понизило прогноз роста ВВП на 2019 г. до 1,3% с 1,4% на фоне решения правительства о повышении НДС с 2019 г. ЦБ также из-за повышения НДС понизил прогноз роста экономики на 2019 год до 1,2-1,7% с 1,5-2,0%.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Решение избиркома Приморья отменить результаты выборов губернатора края является закономерным и единственно возможным в сложившей ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова «Интерфаксу». По ее словам, в Приморье во втором туре голосования было невозможно адекватно и точно оценить волю более 24 000 избирателей, так как на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.
В четверг избирком Приморского края признал, что итоги второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными. На них победил врио губернатора региона Андрей Тарасенко, за которого проголосовали 253 200 избирателей, или 49,55% от числа пришедших на выборы. Его соперник – кандидат КПРФ Андрей Ищенко – получил 245 550 голосов и 48,06%. Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей.
По словам Памфиловой, члены избиркома Приморья «поступили так, как должны были поступить». «От этого решения выиграли избиратели Приморья», – заявила председатель ЦИК. Новые выборы губернатора региона должны пройти в течение трех месяцев. Их дату в ближайшее время утвердит заксобрание региона.