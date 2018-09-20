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Силуанов назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Правительство не видит рисков превышения собственного прогноза по инфляции на 2019 г. и не считает нужным корректировать его в соответствии с более пессимистичными ожиданиями Центробанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Прогноз ЦБ [по инфляции на 2019 г.], на наш взгляд, представляется завышенным», – сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

Силуанов отметил, что правительство и ЦБ и ранее расходились по отдельным параметрам макропрогноза. «Но в целом прогнозы правительства, в том числе и по инфляции, были более близкими к факту», – заверил Силуанов.

Первый вице-премьер констатировал, что повышение НДС с января 2019 г. «приведет к некоему увеличению динамики инфляции [в начале года]». «Но оснований говорить об увеличении более высоком по сравнению с прогнозными темпами, учитываемыми в прогнозе правительства темпов инфляции, мы не видим», – заключил он.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает повышение инфляции с 3,4% в 2018 г. до 4,3% в 2019 г., ее снижение до 3,8% в 2020 г. и дальнейшую стабилизацию на уровне около 4% в следующие годы. И Минэкономразвития, и ЦБ ожидают пик инфляции в первой половине 2019 г.