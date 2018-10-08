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Матвиенко призвала прекратить возлагать расходы на регионы без финансовой поддержки

Совет Федерации не будет одобрять принятые Госдумой законы, затрагивающие региональные бюджеты и не предусматривающие для них дополнительной финансовой поддержки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ключевая вещь, которая звучала: заканчивайте практику принимать решения на федеральном уровне, касающиеся региональных бюджетов. Это порочная практика. Надо заканчивать на федеральном уровне грузить регионы дополнительными расходами, не обеспечивая четкими источниками финансирования», – сказала Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг. (цитаты по «Интерфаксу»).

Обращаясь к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову, Матвиенко пообещала не поддерживать федеральные законы, которые не предусматривают дополнительной финансовой поддержки для регионов. «Мы как палата регионов вынуждены будем занять жесткую позицию: ни одного федерального закона без дополнительных источников финансирования на регионы. Иначе эта порочная практика никогда не закончится», – предупредила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что Россия является федеративным государством, и «успех России – это успех каждого конкретного субъекта».

Согласно законодательному процессу, изначально проект закона поступает в Госдуму, которая должна принять его в трех чтениях, затем одобренный депутатами закон поступает на рассмотрение в Совет Федерации. Если нижняя палата парламента одобряет документ, то он поступает на подпись президенту страны для окончательного утверждения.

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