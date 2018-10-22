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Орешкин ожидает ускорения роста экономики в IV квартале

Рост российского ВВП в IV квартале ускорится, что позволит по итогам 2018 г. выйти на заложенные в прогноз показатели в 1,8%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем, что динамика сейчас в ближайшие месяцы улучшится и мы будем выходить на те показатели, которые были заложены», – заявил Орешкин. По его словам, пока нет критичного отклонения от годового прогноза.

В августе и в сентябре годовой рост ВВП замедлился и составил 1,1%, при этом в июле он был 1,8%. Орешкин объяснил это слабым урожаем: «Урожай в этом году хуже, чем в прошлом году. Два месяца подряд показывает отрицательную динамику. Есть волатильный компонент в промышленном производстве».

Производство продукции сельского хозяйства в России в сентябре 2018 г. упало на 6% по сравнению с сентябрем 2017 г., следует из данных Росстата.

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