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Мэрия Москвы отчиталась о росте зарплат врачей свыше 136 000 рублей

Зарплата московских врачей в больницах и поликлиниках за девять месяцев 2018 г. выросла на 36,9%, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Валерий Павлов на заседании профильной комиссии Мосгордумы.

«Если к 2018 г. ее размер составлял 99 609 руб., то по итогам девяти месяцев 2018 г. она составляет 136 440 руб.», – сказал Павлов (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, департамент здравоохранения дал указание, чтобы зарплата любого врача была не ниже 68 000 руб. «Мы регулярно на ежемесячной основе отслеживаем это, и таких людей у нас меньше 0,5%, которые по каким-то уважительным причинам получают доход за полную ставку меньше 68 000 руб.», – отметил Павлов.

Замруководителя департамента финансов Москвы Александр Дукачев сообщил, что в 2019 г. финансирование столичного здравоохранения за счет средств бюджета Москвы и субвенций федерального фонда ОМС увеличится почти на 7% и составит 474,5 млрд руб. Бюджет Москвы в 2019 г. выделит на здравоохранение 279 млрд руб., в 2020 г. – 281,3 млрд руб., в 2021 г. – 283,2 млрд руб. Всего 843,7 млрд руб. за три года.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей в России за январь – сентябрь 2018 г. составила 73 609 руб., в Москве – 135 801 руб., зарплата среднего медицинского персонала – 36 380 руб. в целом по стране и 73 198 руб. в столице, зарплата младшего медицинского персонала – 33 569 и 65 104 руб. соответственно.