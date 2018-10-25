Мэрия Москвы отчиталась о росте зарплат врачей свыше 136 000 рублей

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Зарплата московских врачей в больницах и поликлиниках за девять месяцев 2018 г. выросла на 36,9%, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Валерий Павлов на заседании профильной комиссии Мосгордумы.
«Если к 2018 г. ее размер составлял 99 609 руб., то по итогам девяти месяцев 2018 г. она составляет 136 440 руб.», – сказал Павлов (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, департамент здравоохранения дал указание, чтобы зарплата любого врача была не ниже 68 000 руб. «Мы регулярно на ежемесячной основе отслеживаем это, и таких людей у нас меньше 0,5%, которые по каким-то уважительным причинам получают доход за полную ставку меньше 68 000 руб.», – отметил Павлов.
Замруководителя департамента финансов Москвы Александр Дукачев сообщил, что в 2019 г. финансирование столичного здравоохранения за счет средств бюджета Москвы и субвенций федерального фонда ОМС увеличится почти на 7% и составит 474,5 млрд руб. Бюджет Москвы в 2019 г. выделит на здравоохранение 279 млрд руб., в 2020 г. – 281,3 млрд руб., в 2021 г. – 283,2 млрд руб. Всего 843,7 млрд руб. за три года.
По данным Росстата, средняя зарплата врачей в России за январь – сентябрь 2018 г. составила 73 609 руб., в Москве – 135 801 руб., зарплата среднего медицинского персонала – 36 380 руб. в целом по стране и 73 198 руб. в столице, зарплата младшего медицинского персонала – 33 569 и 65 104 руб. соответственно.
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Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании в четверг в очередной раз не стал менять рекордно низкие основные процентные ставки, говорится в сообщении регулятора.
Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – -0,4%. ЕЦБ подтвердил, что выкуп облигаций по программе количественного смягчения (QE) в объеме 15 млрд евро в месяц завершится в декабре 2018 года несмотря на опасения по поводу динамики экономики Евросоюза.
Совет управляющих европейского регулятора заявил, что будет удерживать ключевые процентные ставки на нынешнем уровне по крайней мере до конца лета 2019 г.
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Государственная атлетическая комиссия штата Невада на заседании проголосовала за то, чтобы выплатить половину — $1 млн — гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN. Выплата была заморожена из-за драки после боя.
Макгрегору гонорар в $3 млн был выплачен сразу, но на заседании комиссии ее председатель отметил, что этого бы не произошло, если бы в день боя в распоряжении комиссии была полноценная видеозапись произошедшего.
Также комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы продлить временную дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора. Она будет длиться неопределенный срок — до окончания расследования драки.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Он завершился победой россиянина в четвертом раунде: Нурмагомедов применил удушающий прием, и через несколько секунд ирландец сдался. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
После боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, перепрыгнул через ограждения к болельщикам, и произошла драка. Затем россиянин вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.
10 октября с Нурмагомедовым встретился президент России Владимир Путин. Боец рассказал ему о провокациях, которые стали причиной конфликта, а Путин выразил мнение, что все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя».
«У нас, — также отметил президент, — большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Лучше до этого все же не доводить, добавил Путин.
14 октября Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Тот ответил согласием.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
John Locher / AP
Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил титул действующего чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе, одержав победу над Конором Макгрегором
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
В четвертом раунде из пяти Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд ирландец сдался
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John Locher / AP
Нурмагомедов после победы выпрыгнул из октагона в зал, где началась массовая потасовка
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John Locher / AP
После боя Нурмагомедову не стали надевать пояс чемпиона – президент UFC Дэйна Уайт объяснил Хабибу, что, согласно регламенту, тот не имел права покидать пределы октагона для драки
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
«Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» – говорил Хабиб после боя (цитата по «Чемпионату»)
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John Locher / AP
Несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией. «Слышал, что [после драки] арестовали троих. Не знаю, кто это конкретно. Но Макгрегор не стал писать на них заявление, так что их отпустили», – сказал президент UFC
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John Locher / AP
Позже Нурмагомедову все же отдали пояс, он пришел с ним на пресс-конференцию после боя. Но президент UFC заявил, что он не может «гарантировать на 100%, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося»
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John Locher / AP
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
Билеты на этот бой были раскуплены за три минуты, сообщал Dublin Live. Стоимость билетов на бой начиналась от $200 и достигала нескольких тысяч
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John Locher / AP
Нурмагомедов не получит гонорар за бой до окончания расследования драки. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн
10/13
John Locher / AP
Нурмагомедов до поединка с Макгрегором одержал 26 побед во всех своих 26 боях. Из них 8 – нокаутом, 8 – сдачей соперника и 10 – решением судей
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John Locher / AP
Макгрегор одержал 21 победу в 24 боях, из них 18 побед нокаутом, одну – сдачей и две – решением судей. Он стал первым в истории бойцом UFC, который одновременно обладал двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях
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Kazbek Basayev / Reuters
После победы Нурмагомедова на улицах Махачкалы начались массовые гуляния
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«Газпром» обратился в международный арбитраж по поводу решения антимонопольного комитета Украины о штрафе на $6 млрд. Об этом говорится в сообщении российской компании.
Этот штраф был наложен на компанию за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, говорится в сообщении «Газпрома». Компания называет его «необоснованным и несправедливым». Действия Украины нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., отмечается в сообщении.
В январе 2016 г. антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. С учетом пени эта сумма достигает $6 млрд.
«Газпром» также судится в Стокгольме с украинским «Нафтогазом» о контракте 2009 г. Разбирательство идет с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения.
ExxonMobil была лидером рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts в течение 12 лет – до прошлого года. Тогда лидером стал «Газпром». Однако в 2018 г. Exxon вновь заняла первое место рейтинга, а российская компания опустилась на 17-е
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LUKOIL
В топ-10 крупнейших мировых энергокомпаний попала только одна российская – «Лукойл», который поднялся на второе место с шестого
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Mike Blake / Reuters
Американская Phillips 66 занимает третью строчку
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E.ON
Немецкая E.on – четвертую
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China Shenhua Energy
На пятой строчке рейтинга разместилась китайская China Shenhua Energy
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Valero Energy
На шестом месте – американская Valero Energy
6/10
Shailesh Andrade / Reuters
На седьмом – индийская Reliance Industries
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TOTAL
Восьмое место заняла французская Total
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Liu Chan / Zuma / TASS
На девятом месте китайская Sinopec Corp.
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Sukree Sukplang / Reuters
Топ-10 замыкает крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда PTT Plc
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Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor отчитался о снижении операционной прибыли в III квартале 2018 г. на 76% в годовом выражении, до 288,9 млрд вон ($250 млн). Снижение операционной прибыли стало максимальным с момента перехода Hyundai на отчетность МСФО в 2010 г.
Чистая прибыль компании составила всего 269 млрд вон, что является минимумом с 2011 г. Квартальная выручка увеличилась на 1% до 24,4 трлн вон. Основная причина столь резкого снижения прибыли — однократное списание $440 млн из-за отзывной компании в США, связанной с дефектами двигателей.
На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai сократила продажи на 1,4% до 171 400 автомобилей, на мировом рынке продажи упали на 0,4% до 949 800 автомобилей.
Котировки акций Hyundai по итогам торгов в четверг упали на 6%, до минимума с 2010 г. В ходе сессии их падение превышало 12%.
По прогнозам Корейской ассоциации автопроизводителей, в 2018 г. производство автомобилей в стране может упасть до менее 4 млн штук впервые с 2008 г. В 2004-2015 гг. страна занимала пятое место в мире по выпуску машин, в 2016 и 2017 гг. она опустилась на шестое место, а в текущем может занять лишь седьмое, пишет «Интерфакс».
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Президент США Дональд Трамп назвал «полностью некорректной» сегодняшнюю публикацию The New York Times о прослушке его частных телефонов российскими и китайскими «шпионами».
«Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко. Статья совершенно неверна!» — написал Трамп в своем Twitter.
NYT утверждает, что Дональд Трамп постоянно говорит со старыми друзьями по личному смартфону по незащищенной линии. По версии газеты, данные об этих разговорах доступны спецслужбам России и Китая, причем китайцы даже составили список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать на него влияние.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков увидел в публикации «понижение уровня журналистской ответственности» и сказал, что в Кремле отнеслись к ней с юмором. МИД Китая назвал публикацию фейком. «Моя реакция на публикацию NYT состоит в том, что некоторые люди в США, очевидно, слишком хотят получить "Оскара" за лучший сценарий», — заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «очень тревожными» данные о том, что российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали дроны, управлявшиеся с американского самолета-разведчика. Его слова приводит ТАСС.
«Безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы, соответствующий анализ будет проведен нашими военными», — отметил представитель Кремля. По его словам, российский и американский президенты могут затронуть эту тему во время переговоров.
Ранее заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что российскую базу ВКС в Сирии атаковали 13 беспилотных летательных аппаратов. Они управлялись с самолета-разведчика США Poseidon-8, оснащенного современной техникой. Он не уточнил, когда именно произошла атака, но ранее российское ведомство сообщало об атаке с участием 13 дронов на базу в ночь с 5 на 6 января.
Минобороны России уточняло, что семь беспилотников были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные — взяты под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы. Проанализировавшие устройства эксперты пришли к выводам, что такие атаки «могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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Убийство журналиста Джамаля Хашкоджи в саудовском посольстве в Турции было преднамеренным, заявил генпрокурор Саудовской Аравии. Его слова передало агентство Reuters. Сейчас прокуроры допрашивают подозреваемых на основе информации, предоставленной совместной саудовско-турецкой группой.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд назвал убийство Хашкоджи «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания», и пообещал найти и наказать всех виновных.
Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи. Однако в субботу Саудовская Аравия признала, что журналист был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Генпрокурор говорил, что Хашкоджи погиб в результате драки. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта с журналистом внутри посольства. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых. Кроме того, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек.
Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в газете The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.
Технологии
Новости
Великобритания оштрафовала Facebook на 500 000 фунтов из-за утечки данных
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Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) оштрафовало компанию Facebook на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000) за нарушения закона о защите личных данных пользователей, сообщает BBC. Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.
Соцсеть была наказана за сотрудничество с британской компанией Cambridge Analytica, которое стало причиной утечки персональных данных ее пользователей. Нарушения закона о защите данных 1998 г. были зафиксированы в период с 2007 по 2014 г. Компания не сумела обеспечить безопасность личной информации пользователей, а также была недостаточно прозрачной в вопросах использования этих данных третьими лицами, подчеркнул регулятор.
О планах оштрафовать Facebook британский регулятор объявил в июле. Из-за срока давности к Facebook не может быть применен Генеральный регламент о защите персональных данных ЕС (GDPR), по которому компании грозил бы штраф до 4% годового оборота, что составляет $1,9 млрд, объясняла The Guardian.
О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия британской компании могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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В Кремле с юмором отнеслись к публикации газеты The New York Times, в которой говорится о том, что российские спецслужбы прослушивают личный телефон президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Спрашивайте в газете. Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться основанием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»). «Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», – резюмировал представитель Кремля.
The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что российские и китайские спецслужбы прослушивают разговоры Трампа, когда тот разговаривает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами, говорится в публикации. О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.
Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии, указывает издание. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мыслей американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.
По информации собеседников газеты, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна. Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.
У Трампа есть два рабочих iPhone, функции которых ограничило Агентство национальной безопасности, и третий личный iPhone, в который не вносились никакие изменения. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один рабочий смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Британская сеть универмагов Debenhams закроет до 50 торговых точек в течение ближайших 3-5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего у Debenhams сейчас 166 универмагов, по данным BBС. Таким образом, сеть сократится почти на треть. Компания решила принять жесткие решения в отношении магазинов, где финансовые показатели, вероятно, со временем ухудшатся, приводятся в сообщении слова гендиректора Debenhams Серхио Бухера. По его словам, 2018 г. был трудным для розничной торговли, что отражают показатели компании.
В четверг Debenhams опубликовала годовой отчет, из которого следует, что у компании рекордный убыток. По итогам финансового года компания потеряла 491,5 млн фунтов стерлингов ($634,1 млн) против прибыли в 59 млн фунтов стерлингов ($76,1 млн) годом ранее.
До недавнего времени Debenhams работал в России. Первый универмаг этой сети был открыт в Москве на Красной Пресне в 2006 г. Он проработал всего два года и был закрыт из-за убытков. В 2012 г. Debenhams был открыт в «Мега Белая дача» в Подмосковье, еще один появился в 2015 г. в «Авиапарке». Однако в 2016 г. универмаг в «Меге» закрыли, а через год – и в «Авиапарке».
Только по прописке: как начинались продажи первых нейлоновых чулок
DuPont
Почти 80 лет назад каждую среду возле магазинов нижнего белья в городе Вилмингтон американского штата Делавэр собирались очереди из женщин, с нетерпением ожидавших открытия магазинов. Как пишет Time, они должны были назвать свое имя, фамилию, адрес и подтвердить, что они проживают в Вилмингтоне, чтобы купить… нейлоновые чулки
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DuPont
Нейлоновые чулки впервые поступили в продажу 79 лет назад – 24 октября 1939 г. Нейлон был создан в 1935 г. Уоллесом Каротерсом – главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. О создании нового материала было объявлено спустя три года – в 1938 г., а презентация нейлоновых чулок прошла на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 г. Перед павильоном стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. В презентации утверждалось, что они сделаны из «углерода, воды и воздуха», пишет Smithsonian.com
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Lewis Hine
Нейлон был запущен в серийное производство очень быстро, пишет сама DuPont. Как только компания осознала, какой эластичный, прочный и удобный в использовании материал был создан, она решила выпустить изобретение на рынок с огромным потенциалом – женских чулочно-носочных изделий. До изобретения нейлона женские чулки производились из шелка и вискозы, они были дешевыми, но не очень прочными. Название материала – нейлон (nylon) – было придумано не сразу. Как пишет Smithsonian, оно стало производным от «no run» (без стрелок)
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National Museum of American History
Опытный завод компании был построен в Вилмингтоне. Это был первый город, в магазинах которого можно было купить нейлоновые чулки в свободной продаже каждую среду. Как указывает Time, несмотря на то что нейлоновые чулки стоили дороже шелковых – $1,15–1,35 за пару по сравнению с $0,75 – и были доступны только жительницам Вилмингтона, к концу каждой среды они были практически полностью распроданы
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John Rider / AP
Массовое производство компания начала в конце 1939 г. после строительства полномасштабного производственного предприятия в городе Сифорд штата Делавэр за $8 млн. 16 мая 1940 г., в Национальный день нейлоновых чулок, 4 млн пар чулок были поставлены на полки универмагов по всей территории Соединенных Штатов. Они были раскуплены в течение двух дней. К 1941 г. было продано 64 млн пар нейлоновых чулок в США. DuPont не стала регистрировать название «нейлон» в качестве торговой марки, так как компания надеялась, что оно станет синонимом слова «чулок»
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DuPont
Для удовлетворения растущего спроса покупательниц компания построила еще один завод в 1941 г. – в Мартинсвилле, штат Вирджиния. Однако с началом Второй мировой войны DuPont перестала выпускать чулки, производимый компанией нейлон использовался в военных нуждах – для парашютов и шин бомбардировщиков B-29. После окончания войны нейлоновые чулки вернулись на полки магазинов, спрос на них вновь стал превышать предложение. Как пишет Smithsonian, в 1945 г. возникли «нейлоновые бунты», когда сотни, а иногда и тысячи женщин стояли в очередях, пытаясь купить пару чулок. В Питтсбурге ситуация переросла в беспорядки, когда в очереди за 13 000 пар чулок стояли около 40 000 человек. DuPont понадобилось несколько месяцев после окончания войны, чтобы вновь обеспечить производство, удовлетворяющее спрос покупателей
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DuPont
Создатель нейлона Уоллес Каротерс так и не узнал об успехе своего изобретения. В течение многих лет он страдал от депрессии и в 1936 г., через год после изобретения нейлона, покончил с собой
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Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками и перспективы этого вида транспорта могут оказаться не столь оптимистичными, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Считаю своим долгом вновь предостеречь от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей», – сказал Сечин. По его словам, производители современных электромобилей создают себе рекламу и медийный шум. Сечин напомнил о том, что Комиссия по ценным бумагам США обвинила гендиректора компании-производителя электромобилей Tesla Илона Маска в корпоративном мошенничестве и введении акционеров в заблуждение. В результате это негативно отразилось на капитализации компании, отметил Сечин.
Сечин ранее уже критиковал электромобильную отрасль, обращая внимание на то, что источником энергии для электромобилей остается экологически вредная угольная генерация. Кроме того, руководитель нефтяной корпорации обращал внимание на нерешенность вопроса безопасности производства и утилизации компонентов электродвигателей.
Руководитель «Роснефти» предлагал регуляторам в большей мере сфокусироваться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и неэкономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например газового, топлива и атомной энергетики.
Суперкары и электрические кроссоверы на автосалоне в Париже
Szwarc Henri / Abaca Press/TASS
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari выпустит 499 машин модели Monza стоимостью по 1,6 млн евро. Monza сделана на базе флагманской модели 812 Superfast, дизайн новинки вдохновлен классическими гоночными спорткарами Ferrari 166 MM Barchetta (1948 г.) и 750 Monza и 860 Monza 1950-х гг. Открытая модель будет выпущена в двух версиях: одноместной SP1 (на фото) и SP2 для водителя и пассажира
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Sebastian Geisler / imago / ТАСС
Ferrari Monza SP1 и SP2 (на фото) стали первыми моделями в стратегическом плане нового гендиректора компании Луиса Камиллери, который собирается к 2022 г. удвоить прибыль производителя спорткаров до 2 млрд евро ($2,3 млрд) за счет выпуска ограниченными тиражами дорогих моделей коллекционного уровня
У конкурента по немецкой тройке Mercedes-Benz тоже премьера электрического кроссовера EQC, открывающего новую линейку EQ. Daimler, владеющий марками Mercedes-Benz и Smart, планирует к 2022 г. запустить на рынке не менее 10 электромобилей этих марок. Заказы на EQC Mercedes начнет принимать в начале следующего года
Концепт Peugeot E-Legend вдохновлен классической моделью марки - 504 купе, дизайн которой в конце 1960-х разработала Pininfarina. Техническая начинка вполне современная - электропривод мощностью 460 л. с. и робот-пилот, если водитель не хочет сам управлять купе
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Richard Bord/Getty Images
Концепт электромобиля для роботизированного такси премиум-класса Renault EZ-Ultimo. Компания предполагает, какие возможности дадут людям автономные электромобили с подключением к информационным сетям, которые можно использовать в сервисах городского транспорта совместного пользования
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Uli Deck / DPA/TASS
Четвертое поколение среднеразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLE будет оснащаться активной подвеской с электроприводом, которая будет индивидуально регулировать жесткость для каждого колеса
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Sebastian Geisler / imago/Sebastian Geisler
Кроссовер Citroen C5 Aircross уже продается в Китае и осенью выходит на европейский рынок. В конце 2019 г. у него появится гибридная версия с запасом хода на электротяге 50 км
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Uli Deck / DPA/TASS
Третье поколение родстера BMW Z4 разрабатывалось совместно с Toyota (разделяет платформу с перспективным купе Supra). Продажи двухместной машины с мягким верхом начнутся весной 2019 года
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Sebastian Geisler / imago / ТАСС
Hyundai развивает линейку «заряженных» моделей фастбэком i30 N. Для европейского рынка будут выпущены версии с моторами 250 и 275 л. с., адаптивной подвеской и усиленными тормозами
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Uli Deck / DPA/TASS
Минивэн Mercedes-Benz B-class перепроектирован на новой платформе, выглядит более поджарым и получил все современные технологии марки
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Zuma / TASS
Китайская GAC Motor собралась продавать машины в ЕС. Концепт Enverge должен продемонстрировать европейцам возможности автопроизводителя
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Uli Deck / DPA/TASS
Седан Mercedes-Benz A-class с удлиненной базой был показан весной на автосалоне в Пекине. В Париже выставляется европейская версия седана
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Sebastian Geisler / imago / ТАСС
Корейская марка Kia пробует новые типы кузовов для европейского рынка. Модель Proceed теперь не трехдверный хетчбэк, а пятидверный универсал с покатой крышей (shooting brake). Продажи начнутся в начале 2019 г.
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Thierry Chesnot/Getty Images
Вьетнамская VinFast показывает в Париже две модели, дизайн которых разработала Pininfarina. Одна из них, кроссовер LUX SA 2.0, аналогичен по размерам BMW X5. VinFast собирается начать производство во второй половине 2019 г., достичь годового выпуска 500 000 машин к 2025 г. и экспортировать машины на внешние рынки
Seat Tarraco - третий кроссовер испанской марки, входящей в Volkswagen Group. Построен на удлиненной версии платформы MQB-A и технически сходен Volkswagen Tiguan Allspace
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Uli Deck/DPA/TASS
Концепт Skoda Vision RS показывает, как будет выглядеть новое поколение хетчбэка Rapid
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Uli Deck/DPA/TASS
Smart отмечает 20-летие марки концептом открытого электромобиля Forease. С 2020 г. бренд перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания и перейдет на электрические приводы и аккумуляторы
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Ian Langsdon / EPA / TASS
Четвертое поколение маленького внедорожника Suzuki Jimny сохранило фамильные черты - кубический дизайн кузова и круглые фары
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Ian Langsdon / EPA / TASS
Универсал Toyota Corolla Touring Sports заменит на европейском рынке аналогичный Auris. Японская компания возвращает название Corolla для компактных автомобилей для европейского рынка после перехода на новую платформу TNGA
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Twitter.com / maximorland
Электрический суперкар Aspark Owl разгоняется до 100 км/ч за 2 с и стоит 3,1 млн евро ($3,6 млн). Малоизвестная японская компания из Осаки, создавшая представленный в Париже прототип, утверждает, что у нее уже есть 50 заказов, передает Bloomberg. Первые машины обещают выпустить в середине 2020 г.
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Citroen
Кроссовер DS 3 Crossback (DS - премиум марка PSA Group) будет выпускаться в версии E-tense c электроприводом: электромотором 100 кВт (136 л. с.) и запасом хода 320 км