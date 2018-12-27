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Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

Подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Об этом говорится в письме Минстроя на имя вице-премьера Дмитрия Козака от 23 декабря, пишет «Коммерсантъ». Министерство попросило привлечь его к обсуждению темы.

Минэнерго предполагало, что плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. Сети получают плату за реальный объем потребления и вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает расходы. Минэнерго предложило вводить оплату резервной мощности с 2020 г., если потребление составит менее 60% от заявленного. На начальном этапе предполагается оплата 10% резерва, а к 2024 г. – полностью. Премьер-министр Дмитрий Медведев инициативу поддержал.

Минстрой считает, что для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения проект постановления некорректен, поскольку в данном случае резерв определяется заявителем не произвольно, а с учетом действующих нормативов. Отказаться от резерва невозможно, поскольку это может повлечь экономические, экологические и социальные последствия. В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».