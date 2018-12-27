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Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях в 2019 году

Министерство труда сообщило о том, что в будущем году не планируется «массовых увольнений», информация о которых ранее появилась в средствах массовой информации. Ситуация на рынке труда стабильная, отмечает ведомство. По его данным, в 2019 г. не ожидается резкого роста безработицы.

В четверг газета «Известия» со ссылкой на прогноз Минтруда сообщила о том, что 230 800 россиян могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Больше всего увольнение грозит работникам финансовой и банковской сфер (30 500 человек), транспортникам (27 700 человек), а также сотрудникам производств электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16 600 человек), отмечает издание. Кроме того, под увольнения могут попасть сотрудники предприятий добычи энергетических и топливных компаний (14 400 человек), производства машин и оборудования (11 700 человек), автомобилестроения (8200 человек), а также производства стройматериалов (6200), пишет газета. В прогнозе Минтруда, как утверждают «Известия», говорилось, что больше всего сокращения на работе затронут жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Газета уточняла, что прогноз основан на данных, которые представляют работодатели в органы службы занятости. Это не означает, что все люди будут уволены, потому что ситуация в компаниях может поменяться из-за погашения долгов, новых сделок и др., приводили «Известия» комментарий представителя Минтруда.

Количество безработных в 2019–2021 гг. останется на таком же уровне, что и в этом году – не более 3,6 млн человек, говорится в сообщении Минтруда. Ведомство подчеркивает, что проводит мониторинг рынка труда каждую неделю. Число планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе, уверяет Минтруд.

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