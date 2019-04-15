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Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБом

Акции строительной компании «Мостотрест» выросли на 4,5% на торгах на Московской бирже, следует из данных Мосбиржи по состоянию на 11.10 мск. В начале торгов рост составлял порядка 7% (до 103,5 руб. за штуку).

Госкорпорация может выкупить более чем блокирующий пакет «Мостотреста», рассказали «Ведомостям» несколько источников. Это позволит ей стать вторым по величине или даже крупнейшим акционером компании, которую сейчас контролирует бизнесмен Аркадий Ротенберг. Кроме того, ВЭБ может приобрести значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина и его партнеров.

В каждой компании ВЭБ планирует выкупить от 30 до 49%. Госкорпорация может заплатить за доли в обеих строительных компаниях от 30 млрд до 130 млрд руб. Объявить о сделках могут на Петербургском международном экономическом форуме.