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Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте. Снизились темпы роста добычи полезных ископаемых – 4,3% в марте по сравнению с 5,1% в феврале, а также рост обрабатывающих отраслей – 0,3% в марте по сравнению с 4,6% в феврале.

Рост промышленности в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,1%. Это превышает прогноз Минэкономразвития. Ведомство прогнозировало, что рост промышленности в этом году составит 2,3%. При этом в начале 2019 г. ожидались более низкие темпы роста с постепенным улучшением к концу года.

Сложившиеся в I квартале темпы роста промышленности могут привести к повышению годового прогноза как по промпроизводству, так и по ВВП, отмечает Минэкономразвития.

В феврале рост российской промышленности составил 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 г. и превысив ожидания экономистов. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков был на уровне 1,5%. При этом в январе темпы роста составили 1%, а в декабре прошлого года – 2%.