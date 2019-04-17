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Орешкин доложил Путину о затратах на импортозамещение

Министр экономического развития Максим Орешкин доложил президенту Владимиру Путину о затратах на импортозамещение в 2018 г., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что, по данным Минэкономразвития, в прошлом году в промышленность и создание российских аналогов иностранной продукции было инвестировано практически 637,5 млрд руб. Из них государство инвестировало около 70 млрд руб.

Ранее Путин на пленарном заседании Арктического форума спросил Орешкина о том, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамещение. Министр не смог ответить на этот вопрос. Президент на это сказал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».

Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в прошлом году было потрачено 637 млрд руб.