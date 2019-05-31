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«Сбербанк CIB»: ЦБ может до конца года дважды снизить ключевую ставку

Центробанк может дважды в течение 2019 г. снизить ключевую ставку, предположительно в июне и декабре, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Согласно их прогнозу, следующего снижения ключевой ставки следует ожидать в середине 2020 г.

Свой предыдущий прогноз темпов роста экономики аналитики не корректируют, для текущего года рост ВВП должен составить 1,5%. При этом аналитики решили понизить прогноз инфляции на конец 2019 г. с 4,7% до 4,5%, поскольку фактическая инфляция с марта по май оказалась меньше, чем ожидалось.

В апреле Центробанк в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но допустил ее снижение в том случае, если экономика будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. 30 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора снизить ключевую ставку уже во во II–III квартале 2019 г. Следующее решение о ключевой ставке совет директоров ЦБ должен принять 14 июня.

По информации ЦБ, двух повышений ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 г. оказалось достаточно для ограничения инфляционных рисков. По прогнозу ЦБ, к целевым для регулятора 4% годовая инфляция вернется в первой половине 2020 г. Ключевыми факторами ускорения инфляции ЦБ называет повышенные инфляционные ожидания населения и внешние риски.