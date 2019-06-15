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Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.

«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой: мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит», – приводит слова министра «Интерфакс».

В пятницу, 14 июня, ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку – с 7,75 до 7,5%, а также обновил прогноз по инфляции и росту ВВП. Согласно новым данным, регулятор ожидает, что цены в 2019 г. вырастут не на 4,7–5,2%, а на 4,2–4,7%. При этом ВВП в текущем году вырастет не на 1,2–1,7%, а на 1–1,5%.

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки. ВВП, по прогнозу министерства, вырастет на 1,3%.