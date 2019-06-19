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Экономика
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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. Восемь членов комитета ФРС по открытым рынкам по итогам заседания 18–19 июня проголосовали за сохранение базовой процентной ставки в 2019 г. на текущем уровне. Один из членов комитета высказался за одно повышение ставки в этом году, один – за одно понижение, и семь человек – за два понижения. 

При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%. Прогноз по инфляция на 2019 г. понижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 г. — до 1,9% с 2%. 

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что на заседании 18–19 июня ФРС примет решение о сохранении базовой ставки, но в дальнейшем может перейти к снижению. Они отмечали, что торговая война с Китаем и резкое ужесточение денежной политики могут угрожать дальнейшему росту экономики США.

Новости СМИ2
Технологии
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YouTube может перенести все детские видео в отдельное приложение

Ведомости
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Видеохостинг YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение YouTube Kids для защиты детей от нежелательных материалов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Такие меры могут предпринять из-за растущей критики в адрес компании: в США ее обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для детской аудитории.

Направление детских видео является одним из самых популярных на YouTube и приносит компании значительные объемы рекламного дохода, поэтому такой шаг является рискованным с точки зрения сохранения аудитории. Другим возможным решением проблемы может стать отключение для детей функции автоматического запуска нового видео после завершения предыдущего.

Как отметила официальный представитель YouTube, в компании рассматривают множество различных идей, и «некоторые из них так и остаются идеями», пишет издание. Пользователи YouTube ежедневно просматривают порядка 1 млрд часов видео. Потенциальные изменения могут стать одними из самых серьезных для сервиса.

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Бизнес
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Ликвидацию отходов Байкальского ЦБК могут поручить новому подрядчику

Ведомости
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В Иркутской области могут сменить подрядчика ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко. С 2017 г. за ликвидацию отходов отвечает «Росгеология», которая должна к 1 июля представить новую технологию утилизации, отметил он. «Но этого, скорее всего, не произойдет», – добавил губернатор.

Он добавил, что отказ от услуг «Росгеологии» может привести к тому, что власти найдут решение по уничтожению, а не переработке отходов. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, руководство региона с 2017 г. направило в «Росгеологию» три письма с претензиями по поводу исполнения контракта на ликвидацию отходов.

Целлюлозное производство на Байкале решили закрыть еще в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Меморандум об этом подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. стало известно о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. Помощник президента Андрей Белоусов говорил, что на это необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать средства и решить экологическую проблему. В мае 2019 г. Счетная палата сообщила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов ЦБК правительством выделено уже более 4 млрд руб., но необходимые работы так и не начались.

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Бизнес
Новости

Абрамович и его партнеры снизили доли в Evraz

Ведомости
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Структуры основных акционеров Evraz – Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера – продают 1,7% компании, сообщила компания в среду, 19 июня. Стоимость пакета – примерно $217 млн, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, которая составляла в среду примерно $12,8 млрд.

Почти половину выставленного на продажу пакета – 45% – продаст через Greenleas International Holdings Абрамович. Стоимость такого пакета составляет примерно $97,7 млн. Еще треть продаст Abiglaze Limited неисполнительного председателя совета директоров Evraz Абрамова, сообщает компания. Стоимость его доли – около $71,6 млн. Пакет в 17% стоимостью $46 млн предложил Crosland Global Limited (основным бенефициаром которой является Фролов). 5% ($46 млн) продает неисполнительный директор компании Швидлер (контролирует акции через Toshi Holdings).

Три месяца назад основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда партнеры предложили рынку 1,8% компании примерно за $212,5 млн. Тогда вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов пояснял, что снижение совокупной доли бизнесменов делает компанию менее уязвимой для возможных санкций.

Сейчас у Абрамовича 29,71% Evraz через Greenleas International. У структур Абрамова и Фролова вместе – 30,13%. После продажи пакета в 0,77% доля Абрамовича уменьшится до 28,94%. Пакет структур Абрамова и Фролова уменьшится после сделки суммарно на 0,89% и составит 29,24%.

Скорее всего, бизнесмены ожидают, что рынок начнет падать под влиянием торговой войны США и Китая, и стремятся продать доли, пока акции дорогие, предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

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Политика
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СК возбудил первое в этом году уголовное дело по обращению на прямую линию с Путиным

Ведомости
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В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину по поводу сложностей с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. Это первое первое уголовное дело, возбужденное по обращению на прямую линию с президентом в этом году, уточняет ТАСС.

Группа жителей направила на прямую линию с президентом видеообращение о том, что село разделено на две части железной дорогой. По их мнению, жители ежедневно подвергаются риску из-за отсутствия оборудованного перехода. Они сообщили, что врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в селе и пообещал решить проблему, но попросили главу государства вмешаться в ситуацию.

В материале СК уточняется, что специалисты осмотрели описанное гражданами место, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, к которой относится проблемная станция. Также проведена беседа с руководством администрации Варненского муниципального района и истребованы документы по техническому оснащению станции.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в семнадцатый раз 20 июня 2019 г. Традиционно накануне эфира организован сбор вопросов к главе государства.

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Бизнес
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Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.

В комментарии, переданном через представителя «Роснано», Чубайс напомнил, что Лисин любит анекдоты. «Его [Лисина] сегодняшнее выступление на бюро РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. – «Ведомости»), – продолжил председатель правления «Роснано», – как раз напомнило мне старый анекдот про то, что умный мужчина не дает женщине повода для обид, с другой стороны – умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны».

Как ранее 19 июня написал РБК со ссылкой на источники, Лисин на заседании РСПП раскритиковал Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков "неправильных олигархов». Лисин это подтвердил: «Разговаривали о неэтичном поведении одного из членов бюро [РСПП]. <...> Он [Чубайс] сказал, что все – неправильные олигархи, а он один правильный». Основной акционер НЛМК в этой связи попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм.

По данным РБК, Лисин выражал недовольство высказыванием Чубайса на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Комментируя развитие возобновляемой энергетики, председатель правления «Роснано» в интервью Business FM сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Претензии Лисина «настолько анекдотичны, что бюро не стало их рассматривать всерьез и сняло вопрос с повестки», говорится в комментарии Чубайса.

Обновление. Представитель Владимира Лисина после публикации этой новости прислал комментарий бизнесмена: «На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки».

Финансы
Новости

В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

Ведомости
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Бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин Института русского реалистического искусства (ИРРИ), сообщается в официальном аккаунте музея в Facebook. ИРРИ отмечает, что его здание также не принадлежит бизнесмену, а управляет музеем и его коллекцией коллектив менеджеров.

Администрация музея оказала содействие судебным приставам, они получили доступ ко всем картинам, за исключением тех, которые участвуют во временных внешних проектах, уточняет ИРРИ. Коллектив музея надеется, что определение Арбитражного суда об аресте картин будет отменено, а ИРРИ возобновит работу.

Арбитражный суд Москвы 30 мая арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 283 млрд руб. В частности, были арестованы картины таких авторов, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна были в оперативном управлении ИРРИ. После этого музей объявил о закрытии на неопределенный срок.

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея. В банке указывали со ссылкой на показания сотрудников музея, что полотна были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». В связи с этим в банке посчитали, что картины могли вывезти из ИРРИ в нарушение запрета суда.

Институт русского реалистического искусства был основан Ананьевым в 2011 г., основой экспозиции музея стала коллекция живописи, которую Ананьев начал собирать с 2000 г.

Какие картины из коллекции ИРРИ попали под арест

Политика
Новости

Политолог Валерий Соловей написал заявление об уходе из МГИМО

Ведомости
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Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО. Об этом он написал в Facebook. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», – подчеркнул он. Политолог отметил, что будет признателен, если впредь его «никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО», где он проработал 11 лет.

Соловей выразил сожаление по поводу расставания с коллегами по институту, «подавляющее большинство которых приличные и милые люди». Он подчеркнул, что «обиднее всего прекращать регулярное общение со студентами». По его словам, в ближайшее время он по заказу «очень крупного европейского издательства» начнет писать книгу и более к преподаванию не вернется. Тему книги он называть не стал.

Пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова подтвердила «Ведомостям» уход Соловья из университета. «Да, действительно, Валерий Соловей покинул должность по собственному желанию», – сказала она. На вопрос о том, действительно ли Соловей покинул университет «по политическим причинам», она отметила, что, несмотря на то что профессор назвал эту причину, он в своем сообщении в Facebook об уходе с должности использовал теплые слова в адрес коллег по МГИМО.

На сайте МГИМО указано, что Соловей был профессором кафедры рекламы и связей с общественностью. Он вел такие курсы, как «PR и реклама в политике», «Основы информационной войны и медиаманипулирования», «Основы государственной политики в информационной сфере».

Бизнес
Новости

Лисин обвинил Чубайса в неэтичности из-за слов о «неправильных олигархах»

Ведомости
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Основной акционер НЛМК Владимир Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал слова председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о «неправильных олигархах». Об этом РБК рассказали два участника совещания и подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к одному из участников заседания. По итогам заседания Лисин заявил РБК, что обсуждали неэтичное поведение Чубайса.

«Он сказал, что все – неправильные олигархи, а он один – правильный», – пояснил суть претензии Лисин. Как отмечает РБК, бизнесмен попросил РСПП дать оценку заявлению Чубайса с точки зрения этических норм. Представители Чубайса не стали комментировать данную информацию.

По словам источника «Ведомостей», близкого к одному из участников заседания, Лисина возмутило то, что Чубайс противопоставлял свою «правильную позицию» «сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед. «Считаю, что каждый член бюро правления РСПП имеет право высказывать свое личное мнение открыто, что тем не менее не означает, что если одно мнение не совпадает с большинством в организации, то использование метода приклеивания ярлыков «неправильных олигархов» сообщества является допустимым в рамках союза», – процитировал Лисина собеседник «Ведомостей».

Как отмечает РБК, Лисин недоволен заявлением Чубайса, сделанным во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня. Комментируя развитие возобновляемой энергетики, предправления «Роснано» в интервью радиостанции Business FM сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Лисин – второй в списке самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $21,3 млрд.

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса

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Политика
Новости

МИД назвал голословными обвинения в адрес россиян из-за крушения Boeing

Ведомости
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Обвинения Совместной следственной группы (JIT) в адрес россиян в связи с крушением Boeing в Донбассе голословны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

По мнению ведомства, обвинения направлены на дискредитацию России в глазах международной общественности. «Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ [Совместной следственной группы], в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», – подчеркнуло министерство.

МИД также отверг обвинения в том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать с расследованием JIT. «С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию», – подчеркнуло ведомство.

Ранее 19 июня JIT назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По данным JIT, Гиркин был министром обороны самопровозглашенной ДНР, а Дубинский был одним из заместителей Гиркина и возглавлял разведывательную службу ДНР. Пулатов был заместителем Дубинского, а Харченко находился под прямым руководством Дубинского и был командиром военной части.

Подозреваемых будут судить за убийство находившихся на борту Boeing людей. Суд пройдет в марте 2020 г.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Политика
Новости

Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса

Ведомости
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Для восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил во время встречи с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» – ежегодной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей, сообщается на его сайте.

Зеленский во время встречи также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса.

15 июня во время посещения Мариуполя (Донецкая обл.) Зеленский обращал внимание на важность развития инфраструктуры Донбасса. «В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – подчеркнул он.

В интервью немецкой газете Bild 18 июня Зеленский сказал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», добавил представитель Кремля.

Политика
Новости

МВД нашло замену уволенному по делу Голунова генералу Пучкову

Ведомости
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Полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника УВД Западного округа Москвы после увольнения генерала Андрея Пучкова, сообщается на официальном сайте столичного МВД.

Мустафаев с 2015 г. занимал пост замначальника УВД по ЗАО в столице, в 2011–2015 гг. работал на аналогичной должности в Юго-Западном административном округе. Мустафаев указом президента России Владимира Путина награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и имеет ведомственные награды.

Пучков был уволен Путиным из-за дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом президента попросил руководитель МВД Владимир Колокольцев.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция заявила, что при задержании у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал дело против себя со своей профессиональной деятельностью.

Перед задержанием он работал над материалом о связях Федеральной службы безопасности с похоронным бизнесом в России и успел отправить черновик материала своему редактору. Дело вызвало общественный резонанс: за Голунова вступились журналисты, музыканты, деятели культуры и правозащитники. В итоге о деле Голунова было доложено Путину, на следующий день, 11 июня, с Голунова были сняты все обвинения и он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев отстранил от исполнения служебных обязанностей всех сотрудников, занимавшихся задержанием Голунова. Он попросил президента уволить двух генералов – Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

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