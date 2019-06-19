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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. Восемь членов комитета ФРС по открытым рынкам по итогам заседания 18–19 июня проголосовали за сохранение базовой процентной ставки в 2019 г. на текущем уровне. Один из членов комитета высказался за одно повышение ставки в этом году, один – за одно понижение, и семь человек – за два понижения.

При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%. Прогноз по инфляция на 2019 г. понижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 г. — до 1,9% с 2%.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что на заседании 18–19 июня ФРС примет решение о сохранении базовой ставки, но в дальнейшем может перейти к снижению. Они отмечали, что торговая война с Китаем и резкое ужесточение денежной политики могут угрожать дальнейшему росту экономики США.