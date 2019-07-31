ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Снижение ставки было ожидаемым. Председатель ФРС Джером Пауэлл на июльских слушаниях в конгрессе подчеркнул необходимость бороться с низкой инфляцией, которая по-прежнему остается ниже целевых 2%. По его словам, слишком медленный рост цен будет способствовать сохранению низких процентных ставок, из-за чего в случае нового кризиса у центробанка будет мало возможностей стимулировать экономику и возникнет риск дефляции.
Большинство инвесторов и экономистов предсказывали снижение ставки на 25 базисных пунктов. Однако президент США Дональд Трамп рассчитывал на большее снижение. Он называл текущую денежную политику «безумной» и призывал опустить ставку, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем.
В 2007–2008 гг. ФРС боролась с финансовым кризисом и агрессивно снижала ставку с 5,25% до нуля. Центробанк начал ужесточать денежную политику лишь в конце 2015 г., повысив ставку с 0–0,25% до 2,25–2,5%.