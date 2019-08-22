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Минэкономразвития выступило против дальнейшего сокращения прав миноритариев

Министерство экономического развития считает «оптимальным» нынешний порог в 1% акций, позволяющий акционерам обращаться в суд с исками о возмещении убытков акционерного общества (АО) к его менеджерам и членам совета директоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с позицией ведомства. По его словам, изучить возможность повышения порога поручил президент Владимир Путин.

Собеседник агентства сообщил, что в Минэкономразвития считают нецелесообразным повышение порога, «поскольку общая доля акций, принадлежащих владельцам минимального пакета, как правило, не превышает 10%». Существующий ценз, по мнению Минэкономразвития, позволяет миноритарным акционерам объединяться, чтобы подавать коллективные иски к руководству акционерного общества, защищая компанию от недобросовестных действий руководства.

15 августа Путин подписал указ, усложняющий доступ миноритариев к информации о других акционерах и компании. По закону акционеры, владеющие как минимум 1% голосующих акций, могут запросить информацию о других акционерах. Согласно поправкам, теперь регистратор сможет им в этом частично или полностью отказать, если у эмитента бумаг есть право на ограниченное раскрытие информации.