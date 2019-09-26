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Суд отменил начисления за выплату дивидендов в офшор впервые за пять лет

Компания по бурению нефтегазовых скважин «КСА дойтаг дриллинг» (подрядчик консорциума Sakhalin Energу) оспорила доначисление почти 40 млн руб. налогов за выплату дивидендов в офшор, говорится в решении Арбитражного суда Сахалинской области. Первым на это обратил внимание РБК. Юристы называют случай исключительным, так как за последние пять лет дела, касающиеся получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов.

«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», – сообщил РБК юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин.

Во время выездной проверки налоговая доначислила компании 39,7 млн руб. налогов и пени, говорится в решении суда. В 2014 г. компания перечислила 99% прибыли кипрской KCA Deutag Holding Ltd. на счет в британском банке HSBC. Чтобы избежать двойного налогообложения, с дивидендов был уплачен налог по льготной ставке 5% по соглашению с Кипром. Однако налоговая посчитала, что кипрскую фирму создали специально для налоговой выгоды и транзита средств в Великобританию, а фактическим получателем дохода была материнская KCA European Holding Ltd. в Великобритании, которой принадлежало 100% кипрской фирмы. Российской компании пересчитали налог под 10% по соглашению об избежании двойного налогообложения с Великобританией.

По данным компании, $9 млн полученных дивидендов кипрская компания заняла KCA Deutag Gmbh (Германия), с полученных за 2014–2017 гг. доходов по процентам компания заплатила налоги на Кипре. Расчеты показали, что если бы российская компания выдала заем напрямую, общая сумма налогов к уплате в России была бы меньше фактической. Утверждение о том, что компания была создана специально для налоговой выгоды, опровергли тем, что ее учредили в 2003 г. и она вела реальную предпринимательскую деятельность.