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Минфин предложил выделить «Первому каналу» на 4 млрд рублей больше

В 2020 г. «Первый канал» может получить из бюджета 6,5 млрд руб., говорится в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Это на 4 млрд руб. больше по сравнению с 2019 г.

Субсидия «Первому каналу» выделяется на покрытие затрат на производство и приобретение контента, наполнение им эфира и т. д. Прежде телеканал нечасто получал подобные субсидии: за последние несколько лет всего два раза: в 2017 г. – 3 млрд руб., в 2019 г. – 2,5 млрд руб. Они утверждались поправками в уже принятый и действующий закон о федеральном бюджете. В 2018 г. убыток «Первого канала» вырос в четыре раза до 6,8 млрд руб., следует из отчетности «СПАРК-Интерфакса».

На финансирование ВГТРК Министерство финансов предлагает выделить 24,2 млрд руб. в 2020 г., в 2021 и 2022 гг. – по 21,4 млрд руб.

Субсидии на организацию вещания в малонаселенных пунктах в 2020 г. «Первому каналу», НТВ, каналам «Карусель», «ТВ Центр» и «Национальный спортивный телеканал» и телерадиокомпании «Петербург» Минфин предложил выделить в размере 7,4 млрд руб., в 2021 и 2022 гг. – до 7,2 млрд руб., говорится в проекте.

Финансирование телеканала «ТВ-новости» (Russia Today) составит в 2020 г. почти 23 млрд руб., в 2021 г. – 18,2 млрд руб., в 2022 г. – 18,5 млрд руб. Финансирование телеканала «Звезда» составит по 2 млрд руб. ежегодно.