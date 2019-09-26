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«Интерфакс»: Минфин предложил включить в план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Минфин предложил включить в программу приватизации на 2020–2022 гг. ряд крупных активов, в том числе «Аэрофлот», РЖД, «Первый канал», «Зарубежнефть» и Государственную транспортную лизинговую компанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения проекта.

Позже первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин не планирует включать в план приватизации на ближайшие три года «Аэрофлот», РЖД и «Первый канал», отмечает ТАСС.

Большинство этих компаний ранее входили в план приватизации на 2014–2016 гг., однако в плане 2017–2019 гг. их уже не было. Источник агентства уточняет, что включение пакетов крупных компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в этот период. Правительство специально прописывает в плане, что такие продажи происходят на основании отдельных решений президента и правительства, сообщил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью РБК заявлял, что министерство считает нужным приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ. О каких банках идет речь, он не уточнял. По плану доля государства в экономике должна снизиться с текущих 46–47% до 42%.