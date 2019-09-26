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Кудрин заступился за ЦБ после слов Путина о подкручивании показателей

Центробанк «подкручивает» инфляцию, влияя на ее уровень своими инструментами и механизмами, речь не идет о недостоверности статистики, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме. Об этом сообщает RNS. Кудрин подчеркнул, что считает статистику по инфляции достоверной.

«Вопрос, который прозвучал на днях, что Центральный банк подкручивает – имеется в виду не статистику, не цифры, имеется в виду, что у Центрального банка есть инструменты, механизмы, это мандат Центрального банка – влиять на инфляцию», – цитирует Кудрина «РИА Новости».

Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент. «Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей», – высказал мнение Путин.

ЦБ отказался от комментариев. В конце августа Минэкономразвития обнародовало новый макроэкономический прогноз на срок до 2024 г. В нем снижен прогноз инфляции на текущий год с 4,3 до 3,8% и на 2020 г. – с 3,8 до 3%.