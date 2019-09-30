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Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Копия документа опубликована на портале правовой информации. Поправки внесены в статью 217 Налогового кодекса России. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г., новые льготы будут действовать на доходы, полученные с 1 января 2019 г.

Как отмечается в документе, размер материальной помощи, освобождаемой от НДФЛ, ограничен 4000 руб. в год. Не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов.

Подписанный президентом закон также освобождает граждан от налога на доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в чрезвычайных ситуациях, а также их родственниками. Налогом также не будут облагаться доходы от арендной платы, полученные от этих категорий граждан в пределах суммы, выделенной государством на эти цели.

Ранее президент подписал закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи для студентов.