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Новак посоветовал забыть о нефти за $100

В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. По его словам, о ценах на нефть в $100 можно забыть.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем, исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель», – сказал министр.

Впервые более чем за год цена барреля нефти марки Brent упала ниже $100 8 сентября 2014 г. Потом нефтяные котировки продолжили падать, к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. По данным на 7 октября, его стоимость варьируется между $58 и $59. По словам Новака, падение добычи нефти в Иране и Венесуэле не сможет значительно повлиять на рост цен, так как падение добычи замещается ее ростом в США и ряде других стран.

Россия сокращает добычу нефти в тандеме с ОПЕК с 2017 г. Это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения, сказал министр. По его словам, если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, уже через несколько лет мы не сможем поддерживать существующий уровень добычи.