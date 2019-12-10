Белоусов назвал сырым законопроект о защите капитальных вложений
Помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов заявил, что внесенный правительством в Госдуму законопроект о защите и поощрении капитальных вложений будет дорабатываться. По словам Белоусова, законопроект сырой и его утверждение в нынешней редакции вряд ли возможно.
«Хочу напомнить, что в Думе создана специальная площадка, на которой происходит доработка этого закона. Я призываю максимально всех присутствующих поучаствовать в этой работе. Закон действительно очень сложный, он достаточно сырой, многоаспектный, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно»
Так Белоусов прокомментировал слова главы РСПП Александра Шохина о том, что принятие этого законопроекта может привести не к росту инвестиций, а к «инвестиционной паузе». Это связано с неопределенностью, которую этот закон несет, пояснил Шохин. «Закон большой, всеобъемлющий, своего рода «инвестиционный кодекс», вводит большое количество новых понятий», – добавил руководитель РСПП.
Разработанный Минфином законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» был внесен в Госдуму в ноябре, а 10 декабря депутаты рассматривают документ в первом чтении. Он описывает два инструмента поддержки и поощрения инвестиций – общий и проектный. Первый предусматривает трехлетний мораторий на изменение налоговых условий, второй предлагает индивидуальный подход для более крупных проектов.