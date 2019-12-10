Белоусов назвал сырым законопроект о защите капитальных вложений

«Хочу напомнить, что в Думе создана специальная площадка, на которой происходит доработка этого закона. Я призываю максимально всех присутствующих поучаствовать в этой работе. Закон действительно очень сложный, он достаточно сырой, многоаспектный, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно»

Андрей Белоусов помощник президента