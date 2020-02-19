Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года. Договор предполагает производство банкнот номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров.
Суммарная стоимость заказанных Венесуэлой купюр будет составлять $143 млн (50 000 боливар эквивалентны 68 центам). За их выпуск Каракас должен будет заплатить Гознаку 6,8 млн евро (около $7,4 млн), пишет Bloomberg.
Гознак отказался комментировать агентству эту информацию, ЦБ Венесуэлы не ответил на запрос.
Как отмечает Bloomberg, в прошлом году один из крупнейших производителей банкнот в мире — британская De La Rue — была вынуждена списать $23 млн из-за задолженности Венесуэлы.
В Венесуэле в прошлом году на фоне сложной политической ситуации и американских санкций обострился экономический кризис. Он привел к гиперинфляции и обесцениванию местных денег. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу. 18 февраля минфин США внес в санкционный список по Венесуэле дочернюю компанию «Роснефти» — Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро за сотрудничество с Венесуэлой.