В Венесуэле в прошлом году на фоне сложной политической ситуации и американских санкций обострился экономический кризис. Он привел к гиперинфляции и обесцениванию местных денег. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу. 18 февраля минфин США внес в санкционный список по Венесуэле дочернюю компанию «Роснефти» — Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро за сотрудничество с Венесуэлой.