Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Ведомости

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года. Договор предполагает производство банкнот номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров.

Суммарная стоимость заказанных Венесуэлой купюр будет составлять $143 млн (50 000 боливар эквивалентны 68 центам). За их выпуск Каракас должен будет заплатить Гознаку 6,8 млн евро (около $7,4 млн), пишет Bloomberg.

Гознак отказался комментировать агентству эту информацию, ЦБ Венесуэлы не ответил на запрос.

Как отмечает Bloomberg, в прошлом году один из крупнейших производителей банкнот в мире — британская De La Rue — была вынуждена списать $23 млн из-за задолженности Венесуэлы.

Ранее по теме: «Роснефть» назвала произволом санкции США в отношении своей «дочки»

В Венесуэле в прошлом году на фоне сложной политической ситуации и американских санкций обострился экономический кризис. Он привел к гиперинфляции и обесцениванию местных денег. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу. 18 февраля минфин США внес в санкционный список по Венесуэле дочернюю компанию «Роснефти» — Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро за сотрудничество с Венесуэлой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.