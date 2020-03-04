Банк Канады снизил ставку на 0,5 процентного пункта

Банк Канады в среду, 4 марта, объявил о снижении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1,25%. Он объяснил это реакцией на распространение коронавируса, представляющего угрозу для канадской и мировой экономики. Из-за вспышки вируса деловая активность в ряде стран снизилась и были нарушены цепочки поставок, это негативно отразилось на ценах на сырье и способствовало ослаблению канадского доллара, отметил центробанк. Также он заявил о готовности принять дополнительные меры для поддержки экономики в случае необходимости.