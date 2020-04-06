РБК: власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до октября

Согласно первому сценарию, карантинные меры в России ужесточаются, а экономическая деятельность замораживается до конца июня. Восстановление экономической активности в Китае прогнозируется со II квартала, в Европе – с третьего. Цена на нефть марки Urals в $20 за баррель сохраняется в течение года, доллар стоит более 80 руб., инфляция по итогам года – 4,5%. Условия второго сценария для стресс-теста жестче. Он предполагает закрытие большей части России, прекращение транспортного сообщения между регионами, новые вспышки заболеваний в Китае и Южной Корее. Цена нефти – $10 за баррель Urals, за доллар – более 89 руб., инфляция – 5,5%.