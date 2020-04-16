Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими. По его словам, правительство уже внесло в Госдуму соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.
«С начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет», – сказал премьер на заседании правительства.
Также будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг муниципалитетами и регионами, не имеющими необходимого кредитного рейтинга. Об этом, по словам Мишустина, правительство просили многие руководители регионов.