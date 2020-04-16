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Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим

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Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими. По его словам, правительство уже внесло в Госдуму соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

«С начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет», – сказал премьер на заседании правительства.

Также будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг муниципалитетами и регионами, не имеющими необходимого кредитного рейтинга. Об этом, по словам Мишустина, правительство просили многие руководители регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных