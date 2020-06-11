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Кудрин заявил о «существенном недофинансировании» российской медицины

Ведомости

Российская медицина существенно недофинансирована и требует серьезной перестройки и реформирования, заявил в интервью ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом проблема не только в этом. Во многих регионах, по словам Кудрина, медицина не отвечает современным требованиям.

Без инвестиций серьезно поднять качество медицины нельзя, убежден Кудрин. Даже в концепции долгосрочного развития от 2008 г. предполагалось, что к 2020 г. расходы на здравоохранение должны были увеличиться с 3,6 до 5% ВВП, на образование — с 4 до 5% ВВП. Однако в 2019 г. расходы на здравоохранение составили всего 3,5% ВВП, рассказал чиновник.

По мнению Кудрина, необходимо больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену, «где происходят обращения граждан и распределение по другим специалистам». «Требуется совершенно новая система управления медициной», — подчеркнул чиновник. Сегодня российская медицина не клиентоориентированная отрасль, продолжил он. Также необходима новая система ОМС, так как сегодняшняя не обеспечивает защиту прав застрахованных.

Ранее по теме: Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году

В конце апреля Кудрин заявлял, что в текущем году государство на борьбу с кризисом должно тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) «не скупясь». Председатель Счетной палаты считает необходимым выделить на кризис еще 2—3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных