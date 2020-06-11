Кудрин заявил о «существенном недофинансировании» российской медицины
Российская медицина существенно недофинансирована и требует серьезной перестройки и реформирования, заявил в интервью ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом проблема не только в этом. Во многих регионах, по словам Кудрина, медицина не отвечает современным требованиям.
Без инвестиций серьезно поднять качество медицины нельзя, убежден Кудрин. Даже в концепции долгосрочного развития от 2008 г. предполагалось, что к 2020 г. расходы на здравоохранение должны были увеличиться с 3,6 до 5% ВВП, на образование — с 4 до 5% ВВП. Однако в 2019 г. расходы на здравоохранение составили всего 3,5% ВВП, рассказал чиновник.
По мнению Кудрина, необходимо больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену, «где происходят обращения граждан и распределение по другим специалистам». «Требуется совершенно новая система управления медициной», — подчеркнул чиновник. Сегодня российская медицина не клиентоориентированная отрасль, продолжил он. Также необходима новая система ОМС, так как сегодняшняя не обеспечивает защиту прав застрахованных.
В конце апреля Кудрин заявлял, что в текущем году государство на борьбу с кризисом должно тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) «не скупясь». Председатель Счетной палаты считает необходимым выделить на кризис еще 2—3 трлн руб.