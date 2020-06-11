Кудрин заявил о «существенном недофинансировании» российской медицины

Без инвестиций серьезно поднять качество медицины нельзя, убежден Кудрин. Даже в концепции долгосрочного развития от 2008 г. предполагалось, что к 2020 г. расходы на здравоохранение должны были увеличиться с 3,6 до 5% ВВП, на образование — с 4 до 5% ВВП. Однако в 2019 г. расходы на здравоохранение составили всего 3,5% ВВП, рассказал чиновник.