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Reuters: в Великобритании могут повысить налоги для богатых

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Минфин Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками возможность повышения налогов для богатейших граждан страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, ведомство также рассматривает возможность привлечения состоятельных англичан к выделению средств на предоставляемые государством пакеты помощи в связи с коронавирусом. Чиновники ищут варианты пополнения истощенной государственной казны, сообщил агентству высокопоставленный банкир.

Как отмечает Reuters, из-за дополнительных расходов и сокращения налогов, вызванных пандемией коронавируса, в этом финансовом году Великобритания получит дефицит бюджета в размере 133 млрд фунтов стерлингов ($167,46 млрд). Правительство взвешивает, стоит ли британским богачам, которые по некоторым меркам стали еще богаче во время пандемии, в то время как многие граждане с низким доходом испытавают большие трудности, перечислять государству больше денег, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.

Опрошенные агентством экономисты полагают, что правительство может пополнить казну за счет повышения налогов на сбережения и прирост капитала, налога на добавленную стоимость (НДС) или налога на имущество. Некоторые банкиры считают, что британское правительство заинтересовано в том, чтобы побуждать состоятельных бизнесменов покупать гособлигации или инвестировать в стартапы.

«Правительство контролирует все аспекты налоговой системы. Выходя из нынешнего кризиса, мы будем оценивать экономику и государственные финансы, и принимать соответствующие решения», — заявил представитель казначейства Великобритании.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания по числу заболевших COVID-19 находится на четвертом месте в мире. На сегодняшний день в стране выявлено 292 854 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 41 364 случая закончились летальным исходом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных