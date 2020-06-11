Reuters: в Великобритании могут повысить налоги для богатых

Как отмечает Reuters, из-за дополнительных расходов и сокращения налогов, вызванных пандемией коронавируса, в этом финансовом году Великобритания получит дефицит бюджета в размере 133 млрд фунтов стерлингов ($167,46 млрд). Правительство взвешивает, стоит ли британским богачам, которые по некоторым меркам стали еще богаче во время пандемии, в то время как многие граждане с низким доходом испытавают большие трудности, перечислять государству больше денег, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.