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Счетная палата оценила рост пенсии в июле

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Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного Счетной палатой.

«Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб. и по сравнению с 1 июля 2019 г. увеличился на 1010,26 руб.», ‒ сказано в документе. Соотношение среднего размера пенсий со средним размером зарплаты за январь ‒ апрель этого года составило 30,4%, тогда как в начале года этот показатель был на уровне 29,6%.

Кроме того, в Счетной палате отметили замедление темпов сокращения численности работающих пенсионеров. Так, в первом полугодии 2019 г. их количество уменьшилось на 333 560 человек (на 3,5%), а за тот же период 2020 г. – на 109 320.

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Ранее Пенсионный фонд России сообщал, что с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 279 руб. При этом накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 г. фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных