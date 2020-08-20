Счетная палата оценила рост пенсии в июле

«Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб. и по сравнению с 1 июля 2019 г. увеличился на 1010,26 руб.», ‒ сказано в документе. Соотношение среднего размера пенсий со средним размером зарплаты за январь ‒ апрель этого года составило 30,4%, тогда как в начале года этот показатель был на уровне 29,6%.