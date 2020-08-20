Счетная палата оценила рост пенсии в июле
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного Счетной палатой.
«Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб. и по сравнению с 1 июля 2019 г. увеличился на 1010,26 руб.», ‒ сказано в документе. Соотношение среднего размера пенсий со средним размером зарплаты за январь ‒ апрель этого года составило 30,4%, тогда как в начале года этот показатель был на уровне 29,6%.
Кроме того, в Счетной палате отметили замедление темпов сокращения численности работающих пенсионеров. Так, в первом полугодии 2019 г. их количество уменьшилось на 333 560 человек (на 3,5%), а за тот же период 2020 г. – на 109 320.
Ранее Пенсионный фонд России сообщал, что с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 279 руб. При этом накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 г. фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб.