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В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Ведомости

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что незачем платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, которая работает «с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии».

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», ‒ приводит слова Миронова его пресс-служба. Он заявил, что затраты ПФР на «раздутый штат, дорогие офисы и IT-инфраструктуру» неоправданны. В этой ситуации легче использовать инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы, считает глава «Справедливой России».

25 августа Счетная палата сообщила о результатах проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ). Ведомство выявило нарушения пенсионных прав россиян. Так, люди, имеющие несколько пенсионных счетов, получали выплаты только на один. Кроме того, иногда один и тот же СНИЛС присваивается разным людям. Некоторым пенсионерам продолжали выплачивать деньги после их смерти. В целом нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев, сообщал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Ранее по теме: Счетная палата сообщила о нарушениях пенсионных прав граждан

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных