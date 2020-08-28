Россияне снизили траты на услуги ЖКХ на 31%

Больше всего – на 29% – траты на услуги ЖКХ за указанный период снизились в Ростове-на-Дону, Воронеже – 28%, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске – 25%, а также в городах с населением менее 500 000 человек. Самый высокий средний чек за май – июнь зафиксирован в Екатеринбурге – 3100 руб., Петропавловске-Камчатском – 3044 руб., Краснодаре – 2776 руб., Тюмени – 2400 руб.