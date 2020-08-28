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Россияне снизили траты на услуги ЖКХ на 31%

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Средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги снизились в июне 2020 г. на 31% по сравнению с январем – февралем, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Qiwi.

«При оплате квитанций за май снижение по сравнению с началом года достигло 24%, а за июнь – 31%», – говорится в сообщении. Средний чек начислений по ЖКУ за май – июнь составил 1759 руб.

Больше всего – на 29% – траты на услуги ЖКХ за указанный период снизились в Ростове-на-Дону, Воронеже – 28%, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске – 25%, а также в городах с населением менее 500 000 человек. Самый высокий средний чек за май – июнь зафиксирован в Екатеринбурге – 3100 руб., Петропавловске-Камчатском – 3044 руб., Краснодаре – 2776 руб., Тюмени – 2400 руб.

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Причиной снижения размера оплат за ЖКУ во II квартале стало уменьшение доходов населения в период пандемии, отметил гендиректор «Биллинг онлайн решения» Денис Грибков. Однако, по его словам, наиболее резкий скачок в мае – июне произошел после решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 г.

Динамику платежей за коммунальные услуги в российских регионах в 2020 г. проанализировала компания «Биллинг онлайн решения», развивающая в рамках контура группы Qiwi сервисы автоматизации бизнес-процессов для рынка ЖКХ. Аналитика основана на платежных данных биллинговой системы, включающей более миллиона активных пользователей по всей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных