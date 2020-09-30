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Госдума приняла закон о повышении НДПИ на добычу руд и удобрений

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд и удобрений, корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородов, а также законопроект о корректировке льгот в нефтяной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Закон повысит в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Будут отменены льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти и выработанных месторождений», — говорится в сообщении. Кроме того, скорректирован НДД в сторону повышения коэффициента при расчете налога для отдельных месторождений второй группы.

Благодаря корректировке НДД и НДПИ и льгот, считают авторы документа, в целом ежегодно в бюджет будут поступать дополнительные 230 млрд руб. От отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти планируется получить в 2021 году – 37,4 млрд руб., в 2022 году – 24,6 млрд руб., в 2023 году – 11,5 млрд руб.

Накануне Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти предусмотреть ряд исключений в закон о росте налоговой нагрузки на добычу руд цветных металлов и некоторых удобрений. В частности, «Северсталь» предложила с 1 января 2021 г. освободить от повышающего коэффициента 3,5 при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) проекты с ростом добычи более чем на 10% к базовому уровню, за который предложено взять показатели 2020 г. Эти предложения будут рассмотрены на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым 1 октября.

О том, что правительство планирует повысить НДПИ на добычу руд цветных металлов и некоторых удобрений в 3,5 раза, стало известно 16 сентября. Инициатива касается добычи калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов) и железной руды. таким образом, ставка налога повышается на все твердые полезные ископаемые, кроме драгоценных камней, угля, торфа и золота.

Нововведения коснутся компаний, занимающихся разработкой и обработкой таких ископаемых: «Норильского никеля», «Русала», НЛМК, «Фосагро», «Еврохима», писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Металлурги и химики попросят смягчить законопроект о повышении НДПИ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных