Госдума приняла закон о повышении НДПИ на добычу руд и удобрений

Накануне Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти предусмотреть ряд исключений в закон о росте налоговой нагрузки на добычу руд цветных металлов и некоторых удобрений. В частности, «Северсталь» предложила с 1 января 2021 г. освободить от повышающего коэффициента 3,5 при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) проекты с ростом добычи более чем на 10% к базовому уровню, за который предложено взять показатели 2020 г. Эти предложения будут рассмотрены на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым 1 октября.