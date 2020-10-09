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Песков допустил участие Путина в форуме «Россия зовет!» в режиме онлайн

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Президент России Владимир Путин может принять участие в традиционной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в формате онлайн, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, эпидемиологическая ситуация в мире «наложила отпечаток» на подготовку ежегодного форума. «Вместе с тем организаторы решили не сдаваться и все-таки провести этот форум, используя все технологические достижения, имеющиеся под рукой. Поэтому, не жертвуя количеством участников, он будет проведен в формате онлайн, и, действительно, прорабатывается возможность участия президента», — сказал пресс-секретарь.

О решении провести форум «Россия зовет!» в онлайн-формате ВТБ сообщил вчера, 8 октября. Мероприятие состоится 29 и 30 октября. В рамках него пройдут три сессии. Участники и гости обсудят макроэкономику, влияние пандемии коронавируса на глобальные рынки, политику центральных банков разных стран, производительность труда и занятость населения, современные финансовые инструменты, трансформацию и адаптацию бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.

Форум «Россия зовет!» ежегодно проводится с 2009 г. Его участниками становятся представители госструктур, руководители российских и международных компаний и инвесторы. В этом году в рамках мероприятия будут собраны спикеры из стран Европы, Азии, США и Ближнего Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных