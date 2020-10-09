Песков допустил участие Путина в форуме «Россия зовет!» в режиме онлайн

По словам Пескова, эпидемиологическая ситуация в мире «наложила отпечаток» на подготовку ежегодного форума. «Вместе с тем организаторы решили не сдаваться и все-таки провести этот форум, используя все технологические достижения, имеющиеся под рукой. Поэтому, не жертвуя количеством участников, он будет проведен в формате онлайн, и, действительно, прорабатывается возможность участия президента», — сказал пресс-секретарь.