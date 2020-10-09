Песков допустил участие Путина в форуме «Россия зовет!» в режиме онлайн
Президент России Владимир Путин может принять участие в традиционной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в формате онлайн, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, эпидемиологическая ситуация в мире «наложила отпечаток» на подготовку ежегодного форума. «Вместе с тем организаторы решили не сдаваться и все-таки провести этот форум, используя все технологические достижения, имеющиеся под рукой. Поэтому, не жертвуя количеством участников, он будет проведен в формате онлайн, и, действительно, прорабатывается возможность участия президента», — сказал пресс-секретарь.
О решении провести форум «Россия зовет!» в онлайн-формате ВТБ сообщил вчера, 8 октября. Мероприятие состоится 29 и 30 октября. В рамках него пройдут три сессии. Участники и гости обсудят макроэкономику, влияние пандемии коронавируса на глобальные рынки, политику центральных банков разных стран, производительность труда и занятость населения, современные финансовые инструменты, трансформацию и адаптацию бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.
Форум «Россия зовет!» ежегодно проводится с 2009 г. Его участниками становятся представители госструктур, руководители российских и международных компаний и инвесторы. В этом году в рамках мероприятия будут собраны спикеры из стран Европы, Азии, США и Ближнего Востока.